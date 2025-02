Vasco apresenta argentino e português e os inscreve para enfrentar Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco apresentou na tarde desta quinta-feira (27) dois pontas e já os inscreveu para as semifinais do Campeonato Carioca: o argentino Benjamín Garré e o português Nuno Moreira. As chances são grandes de que ambos estejam relacionados para o clássico contra o Flamengo, neste sábado (1), no Nilton Santos.

O que aconteceu

Garré chega do Krylya Sovetov, da Rússia. Revelado pelo Vélez Sarsfield (ARG), foi para o Manchester City (ING) com apenas 16 anos e por lá ficou durante três anos, até retornar ao futebol argentino onde defendeu o Racing e o Huracán.

Estou muito feliz de estar aqui, muito emocionado. Estou me sentindo cada vez melhor todos os dias. Com o tempo vou conhecer meus companheiros, a ideia do treinador, mas o mais importante é que me adapte o mais rápido possível. Estou consciente de que chego num clube gigante e era isso que eu queria para mim. Todos os dias venho ao centro de treinamento com a intenção de me preparar o máximo possível para quando o treinador precisar de mim, eu ajudar meus companheiros Benjamín Garré

Já Nuno Moreira chega ao Vasco após temporada de destaque no Casa Pia, de Portugal. Revelado nas categorias de base do Sporting (POR), ele vive o melhor o momento de sua carreira aos 25 anos.

Eu sei que é uma boa equipe (Flamengo). O Flamengo é um time que tem qualidade. Mas eu estou focado em como trabalhar com os colegas, saber o que eles conseguem fazer e o que não, e estou muito confiante com o conjunto Nuno Moreira

Loide Augusto desembarca no Rio

Pela manhã, o atacante angolano Loide Augusto desembarcou no Rio de Janeiro. O ex-atacante do Antalyaspor, da Turquia, passará por exames médicos na tarde desta quinta-feira (27) e, caso seja aprovado, assinará contrato com o Vasco.

O Cruzmaltino tentará inscrevê-lo a tempo dele ficar à disposição para este sábado (27). O UOL apurou que a documentação do clube turco já está adiantada e a tendência é a de que ele consiga ser inscrito.