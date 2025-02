Valentim lamenta eliminação da Ponte Preta na Copa do Brasil e muda foca para disputa da Série C

A Ponte Preta foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, após a derrota para o Concórdia, de virada, por 2 a 1, no Estádio Domingos Machado De Lima. O treinador Alberto Valentim lamentou as chances perdidas e mudou o foco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

"O primeiro tempo foi muito bom. A gente estava com o controle do jogo, dominamos a partida e fizemos 1 a 0. Tivemos a oportunidade de fazer dois e eles acabaram empatando em uma bobeira nossa. Voltamos para o segundo tempo e tomamos o gol cedo. Eles seguraram bem o resultado. Tivemos algumas chances claras que a bola acabou não entrando. Não foi da forma como nós queríamos. Agora é pensar no principal objetivo do clube, que é o acesso para a Série B", disse Alberto Valentim em entrevista coletiva.

Após Everton abrir o placar para a Ponte Preta, logo no começo do jogo, Felipe Rangel e Zé Andrade marcaram os gols da virada do Concórdia.

Essa foi a segunda eliminação da Macaca em menos de uma semana. No último domingo, a equipe do técnico Alberto Valentim perdeu para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, no Moisés Lucarelli, e, com a vitória do Palmeiras, deu adeus ao Campeonato Paulista na fase de grupos.

Agora, a Ponte Preta disputa apenas a Série C do Campeonato Brasileiro até o final do ano.

"Desde o primeiro dia, o objetivo sempre esteve guardado com a gente, seja no Paulista ou na Copa do Brasil, sendo o principal do ano. Vamos fortes sim, vamos procurar esse acesso. Agora, é esperar a tabela para definir data e os jogos. Ficamos um período muito grande sem treinar de verdade e agora vamos ter tempo para fazer uma intertemporada à altura daquilo que a Ponte Preta precisa para esse ano", finalizou o treinador.