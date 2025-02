Torcida do Corinthians evita "poropopó" e cobra jogadores mesmo após classificação na Libertadores

O Corinthians vivia uma lua de mel com a sua torcida, mas a paciência se esgotou nesta quarta-feira, mesmo com a classificação da equipe para a terceira fase da Copa Libertadores. O Timão sofreu, mas foi salvo por Yuri Alberto nos minutos finais e venceu a Universidad Central-VEN por 3 a 2, na Neo Química Arena.

Os torcedores não aprovaram a atuação do time paulista em Itaquera e fizeram cobranças antes e após o confronto. Durante o intervalo, alguns corintianos gritaram das arquibancadas: "Ou jogar por amor ou joga por terror".

Já no final da partida, jogadores do Corinthians se direcionaram ao setor Norte da Arena, onde ficam localizadas as organizadas, para o tradicional "poropopó". O elenco, contudo, foi recebido com novos protestos.

"Vamos jogar bola" e "Não é mole, não. Tem que ser homem para jogar no Coringão" foram alguns dos cânticos dos torcedores. Os atletas aplaudiram e desceram para os vestiários.

Após o jogo, o técnico Ramón Díaz minimizou os erros defensivos da equipe e garantiu que irá "corrigi-los".

O adversário da equipe do Parque São Jorge na próxima fase da Libertadores será o Barcelona de Guayaquil, que venceu o confronto com o El Nacional. O Corinthians, por estar melhor colocado no ranking da Conmebol, joga como mandante na volta. As partidas estão previstas para os dias 5 e 12 de março.

O Timão tem mais uma decisão pela frente. No domingo, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate, que será definido em jogo único, está agendado para as 18h30 (de Brasília).