Torcedores do Racing são assaltados e baleados no Rio de Janeiro às vésperas de decisão contra o Botafogo

Na noite desta quarta-feira, através de comunicado oficial, o Racing lamentou o assalto sofrido por dois de seus torcedores no Rio de Janeiro, um dia antes da partida entre o clube argentino e o Botafogo, que lamentou o ocorrido e se colocou à disposição para ajudar "no que for necessário".

Gabriel Gago e Cristian Pagani foram vítimas de roubo em uma praia da Barra da Tijuca e acabaram baleados. Após o ocorrido, a diretoria do Racing, que acompanha a delegação, entrou em contato com autoridades do consulado argentino localizado no Rio de Janeiro para prestar qualquer tipo de ajuda que as vítimas venham a precisar.

"O Racing Club manifesta sua profunda preocupação com o roubo e agressão com arma de fogo de que foram vítimas Gabriel Gago e Cristian Pagani, torcedores do nosso clube, na tarde de hoje em uma praia da Barra da Tijuca. Os líderes que acompanham a delegação já entraram em contato com as autoridades do consulado argentino na cidade para dar seguimento ao caso e prestar qualquer assistência que as vítimas possam precisar. Desejamos a eles uma rápida recuperação e expressamos nossa total solidariedade", afirmou o clube, por meio das redes sociais.

?? ??????????: Racing Club manifiesta su profunda preocupación por el robo y agresión con armas de fuego del que fueron víctimas Gabriel Gago y Cristian Pagani, hinchas de nuestra institución, esta tarde en una playa de Barra de Tijuca.

Na nota, o Racing também reforçou a necessidade de medidas que evitem este tipo de ocorrido, sobretudo as que devem ser garantidas pelos órgãos de segurança locais, e informou que o restante de seus torcedores presentes no Brasil serão transportados em conjunto para o palco do jogo. Isso porque os pacotes de ingressos foram vendidos com o transporte já incluso para, assim, evitar possíveis incidentes.

"O Racing Club também ressalta a necessidade de medidas para reduzir os riscos de situações como a que ocorreu, principalmente aquelas que devem ser tratadas pelos órgãos de segurança locais. Vale destacar que nesta quinta-feira os torcedores serão transportados juntos para o estádio para a final, já que os pacotes de ingressos foram vendidos com transporte incluído para evitar incidentes", completou.

Rival da equipe argentina na final da Recopa, o Botafogo lamentou o ocorrido e se colocou à disposição para qualquer tipo de ajuda: "O Botafogo lamenta o incidente ocorrido na tarde de hoje na Barra da Tijuca, em que dois torcedores do Racing foram assaltados e baleados. O Clube já entrou em contato com a diretoria do Racing colocando-se à disposição para ajudar no que for necessário", declarou o Glorioso.

Ambas as equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta do torneio continental. Após derrota por 2 a o na Argentina, o Alvinegro precisa vencer por três gols de diferença para erguer a taça. Em caso de triunfo por dois gols, o título será decidido nos pênaltis.