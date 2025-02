Torcedores do Racing baleados no Rio foram operados e encontram-se estáveis

Os dois argentinos torcedores do Racing que foram baleados em uma tentativa de assalto na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ontem (26), "foram operados e encontram-se estáveis", segundo nota da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O que aconteceu

Gabriel Gago e Cristian Pagani passaram por cirurgia para a retirada dos projéteis. Eles foram socorridos de helicóptero, em estado grave, de acordo com o Corpo dos Bombeiros, que foi acionado às 17h10 para fazer o resgate das vítimas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.

A CONMEBOL condena vigorosamente os atos de violência que ocorreram no Rio de Janeiro e expressa sua total solidariedade com os torcedores do Racing Club afetados ontem.



Os torcedores do Racing estão no Rio para assistir ao segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, contra o Botafogo. A partida acontece na noite de hoje (27), no Estádio Nilton Santos. O duelo definirá o campeão do torneio sul-americano. No primeiro jogo, a equipe argentina venceu por 2 a 0.

A Conmebol divulgou nota em que condenou o episódio. "Pedimos às autoridades e aos responsáveis pela segurança que redobrem seus esforços para evitar qualquer ato de violência e discriminação", diz trecho.

Racing Club manifiesta su profunda preocupación por el robo y agresión con armas de fuego del que fueron víctimas Gabriel Gago y Cristian Pagani, hinchas de nuestra institución, esta tarde en una playa de Barra de Tijuca.

O Racing manifestou "profunda preocupação" em publicação nas redes sociais. O clube informou que os líderes da delegação entraram em contato com o consulado argentino para que dê assistência às vítimas e também solicitou mais segurança para seus torcedores no Rio.