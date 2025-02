Thiago Viana celebra evolução do São Paulo e projeta temporada histórica no futebol feminino

Nesta quinta-feira, através de uma coletiva de imprensa, o técnico Thiago Viana compartilhou suas expectativas para a temporada de 2025 do futebol feminino do São Paulo. Após um ano histórico em 2024, no qual a equipe alcançou pela primeira vez a final do Campeonato Brasileiro e garantiu vaga na Copa Libertadores, ele destacou a importância de fortalecer o elenco para os desafios que se aproximam.

"Sobre o ano passado, tivemos um ano histórico dentro do clube. Um ano que a gente, após a reativação da modalidade, chegou na primeira final do Campeonato Brasileiro. Junto disso, um dos principais objetivos da temporada, a vaga na Libertadores. Conseguir fortalecer o elenco para esse ano e poder disputar essas competições é algo muito especial para a gente. A expectativa é muito grande. Esperamos que a gente conquiste um ou mais títulos", declarou.

Para a temporada de 2025, o Tricolor apresentou seu elenco no dia oito de janeiro, no MorumBIS, com cinco novas contratações: Anny, Bruna Calderan, Day Silva, Giovanna Crivelari e Karla Alves. Além disso, a jovem Késia Senna foi promovida das categorias de base para o time principal e reforça a equipe para as competições deste ano.

?? Acompanhe ao vivo a coletiva de imprensa do #FutebolFemininoTricolor para a temporada de 2025! Acesse o link: https://t.co/kR04gA6hYL#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/Hy58xygujB ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) February 27, 2025

Viana também enfatizou a relevância de um calendário mais intenso de jogos fez uma comparação com a temporada anterior, quando a equipe disputou apenas duas competições oficiais, fato que resultou em longos períodos dedicados exclusivamente aos treinamentos.

"E essa questão da quantidade de jogos, no final das contas, é tudo o que a gente queria. Ano passado, a gente disputou duas competições oficiais. A gente, nas paradas, ficava muito tempo treinando sem jogar. Então, eu acho que o nosso sonho está sendo realizado, que é poder disputar cinco competições esse ano. Desde quando cheguei aqui, nunca tivemos uma estrutura tão boa em relação à estrutura física e humana", completou o treinador.

A temporada de 2025 do futebol feminino brasileiro será inaugurada com a Supercopa Feminina, prevista para começar no dia nove de março. O São Paulo participará pela primeira vez desta competição, enfrentando o Sport na fase inicial. O treinador celebrou a oportunidade: "É uma honra poder fazer parte dessa competição pela primeira vez na história do São Paulo Futebol Clube."

Com um elenco reforçado e uma estrutura aprimorada, o Tricolor busca consolidar sua posição de destaque no cenário do futebol feminino brasileiro e internacional, de forma a almejar a conquista de títulos significativos em 2025.