Textor faz acordo de R$ 1 milhão no STJD após acusações sobre manipulação

Do UOL, no Rio de Janeiro

John Textor, dono da SAF Botafogo, se livrou do risco de uma punição pesada, mas vai ter que pagar R$ 1 milhão para isso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O dirigente alvinegro estava denunciado por fazer acusações de manipulação de resultados sem mostrar provas.

No juridiquês do tribunal, uma ofensa à honra de Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e até do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e do árbitro Bráulio da Silva Machado.

E ainda tinha acusação de ter gerado inquérito no STJD por "erro grosseiro ou sentimento pessoal".

Textor não conseguiu mostrar as provas e passou o ano de 2024 em meio a idas e vindas de um processo que, ao fim das contas, não foi julgado nem sequer em primeira instância no STJD. E olha que entrou na pauta da Quinta Comissão Disciplinar, foi tirado e nunca mais voltou.

Resultado? A defesa propôs o acordo, a procuradoria do STJD aceitou e, hoje, veio a homologação por parte do auditor Maxwell Vieira.

É a maior transação penal da história do STJD, superando o acordo que o Grêmio fechou em 2022 (R$ 260 mil).

A proposta de acordo é uma espécie de admissão de culpa. Mas trata-se de uma via de mão dupla.

Nada de provas

Textor estava denunciado e a soma das punições poderia render suspensão de até 810 dias para o norte-americano, além de R$ 500 mil de multa.

A acusação dele não tinha encontrado eco em provas contundentes. O dirigente se escorava em relatórios da Good Game sobre jogos do Brasileirão de 2022 e 2023 envolvendo o Palmeiras, principalmente. A acusação é de que a manipulação teria beneficiado o time paulista.

Com Bráulio da Silva Machado, a rusga era pelo jogo Botafogo x Palmeiras, que abriu o caminho para a derrocada alvinegra em 2023.

Para a procuradoria, também foi interessante fechar um acordo tão robusto diante das peculiaridades do caso e das incertezas sobre como se daria, no julgamento, o enquadramento de Textor.

Ofensas à honra de alguém por fato relacionado ao desporto têm sido frequentemente desclassificadas para um desrespeito, com punições mais leves. Da parte da procuradoria, foi interessante também evitar essa imprevisibilidade.

Textor tem prazo de 10 dias para pagar a multa. O dinheiro vai para os cofres da CBF. O STJD não mencionou se haveria destino a alguma instituição de caridade.