'Sobrevivente', Palmeiras tem números de favorito na busca pelo tetra; veja

O Palmeiras só conquistou sua vaga para as finais do Paulistão na última rodada com um triunfo dramático contra o Mirassol combinado com um tropeço da Ponte Preta jogando em casa contra o RB Bragantino. No entanto, os números do Alviverde na primeira fase mostram que a equipe não é apenas "sobrevivente" e entra forte na briga pelo Estadual.

O que aconteceu

O Palmeiras tem o ataque mais letal do Paulistão ao lado do Mirassol. A equipe marcou 21 gols em 12 jogos, como o time do interior, com uma média de 1,75 gol por jogo. O sistema ofensivo era uma preocupação da comissão técnica antes de a temporada começar pela falta de um camisa 9, mas os números foram bons e superaram a campanha de 2024 (20 gols na fase de grupos).

A equipe tem melhor defesa das finais do Paulistão. O Palmeiras levou 10 gols na primeira fase e só ficou atrás no quesito para a Ponte Preta, já eliminada, com oito gols sofridos. Entre as equipes que estão na fase decisiva, o Alviverde leva vantagem.

O Palmeiras encontrou equilíbrio e é o time com melhor saldo de gols: 11. Nenhuma outra equipe conseguiu dois dígitos em saldo de gols na primeira fase. O Corinthians, que é o dono da melhor campanha, tem 7 de saldo (20 gols marcados e 13 sofridos).

O time de Abel Ferreira é o único entre os grandes invictos em clássicos. O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, e empatou por 1 a 1 com o Corinthians, e 0 a 0 com o São Paulo no Allianz Parque.

Apesar do sufoco para se classificar, o Palmeiras avançou com a terceira melhor campanha geral com 23 pontos. O time só ficou atrás do São Bernardo (23) pelo números de vitórias e do Corinthians, líder geral com 27 pontos.

Além disso, o Palmeiras só conseguiu escalar o time titular em cinco dos 12 jogos disputados na primeira fase. E o desempenho foi muito aprovado pela direção e comissão técnica. Foram três vitórias (Guarani, Inter de Limeira e Botafogo) e dois empates (nos clássicos com Corinthians e São Paulo, onde a avaliação é de que o Palmeiras foi superior aos rivais).

O Palmeiras busca em 2025 um tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista e entre os clubes em atividade. Em toda a história, o único a conquistar o Campeonato Paulista quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano, entre 1916 e 1919, tendo a sequência interrompida justamente pelo Palestra Itália, campeão pela primeira vez em 1920 diante do próprio Paulistano.

As quartas de final do Paulistão

Sábado (1º)

20h30 (de Brasília) - São Bernardo x Palmeiras - Estádio Primeiro de Maio

Transmissão: CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Domingo (2)

18h30 (de Brasília) - Corinthians x Mirassol - Neo Química Arena

Transmissão: RecordTV, CazéTV, UOL Play , Nosso Futebol e Zapping

RecordTV, CazéTV, , Nosso Futebol e Zapping 20h45 (de Brasília) - Santos x Red Bull Bragantino - Vila Belmiro

Transmissão: CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Segunda-feira (3)

20h (de Brasília) - São Paulo x Novorizontino - MorumBis

Transmissão: TNT e Max

