Sob pressão no São Paulo, Casares publica foto com Belmonte e elogia treino de Zubeldía

Em meio à má fase do São Paulo e pressão sobre Luis Zubeldía, Julio Casares, presidente do clube, publicou fotos nas quais aparece acompanhando o treino desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, ao lado de Carlos Belmonte, diretor de futebol. O mandatário também elogiou a intensidade das atividades comandadas pelo técnico argentino.

"Hoje o treino foi mais cedo e com muita intensidade. Importante ativação com todo elenco. Após reuniões aqui no CT, o trabalho continuará no MorumBis. Seguimos", escreveu, por meio de suas redes sociais.

Zubeldía vive seu pior momento no comando do São Paulo. Antes da vitória sobre o São Bernardo, pela 12ª e última rodada do Paulista, a equipe havia alcançado a negativa marca de cinco jogos seguidos sem vitória na competição, com duas derrotas e três empates.

No recorte, o Tricolor foi derrotado pelo Red Bull Bragantino (1 a 0) no Nabi Abi Chedid, empatou seus dois jogos como mandante no Mané Garrincha, com Inter de Limeira (0 a 0) e Velo Clube (3 a 3), ficou no 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque, e perdeu para a Ponte Preta (2 a 1), no Morumbi.

Com isso, a pressão sobre o treinador aumentou, mas o argentino parece ter respaldo da diretoria para seguir no comando da equipe. O São Paulo volta aos gramados na próxima segunda, às 20h (de Brasília), quando recebe o Novorizontino, no Morumbi, pelas quartas de final do Estadual.

Para o duelo, o grupo poderá contar normalmente com Alisson e Enzo Díaz. Ambos foram poupados na última rodada, mas voltaram a integrar os trabalhos com bola na última quarta e ficam à disposição da comissão técnica.

Em contrapartida, devem seguir como desfalques o volante Luiz Gustavo (fratura no dedo do pé esquerdo), o zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo).