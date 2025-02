São Paulo: Quarteto ou três zagueiros? Comentaristas debatem melhor esquema

Qual é a formação ideal do São Paulo para a fase decisiva do Campeonato Paulista? Durante a Live do Clube, nesta quinta (27), Arnaldo Ribeiro, Renan Teixeira e Ilsinho tentaram responder a esta pergunta.

Os comentaristas chegaram a um consenso de que o "quarteto mágico" do São Paulo deve ser desfeito para que a equipe tenha mais segurança defensiva, adotando um esquema com três zagueiros.

Renan: Não é de hoje que o time pede novo esquema

A questão [de jogar] com os três zagueiros já faz um tempo. [...] Para jogar com os três zagueiros, teria que sair um do quarteto. E, na minha opinião, seria o Luciano. O time ficaria estabilizado na parte defensiva [...] e criando muito mais, com Lucas e Oscar.

Renan Teixeira

São Paulo tem a cultura dos três zagueiros, diz Arnaldo

Eu entendo que a formação com três zagueiros é a que permite mais encaixes e mudanças. E tem outra coisa: [...] um dos poucos clubes com cultura de três zagueiros no Brasil é o São Paulo. [...] O São Paulo ou o são-paulino entende isso como música.

Arnaldo Ribeiro

São Paulo é favorito ao título com três defensores

O Zubeldía errou, assumiu o erro e, se ele mantiver esse 3-5-2 que foi contra o São Bernardo, sem clubismo nenhum, ele é favorito ao título paulista. Desse jeito que jogou contra o São Bernardo, o São Paulo fez o melhor jogo.

Ilsinho

