Sainz lidera dia 2 da pré-temporada da Fórmula 1; Bortoleto é o 15º

O espanhol Carlos Sainz foi o mais rápido do segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira, no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir. O piloto da Williams marcou um tempo de 1min29s348 e completou 126 voltas.

Sainz ficou à frente da dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. O britânico fez sua melhor volta em 1min29s379, enquanto o monegasco marcou 1min29s431.

Gabriel Bortoleto participou da sessão da tarde e ficou na 15º posição, com tempo de 1min31s057. O brasileiro pôs quatro centésimos de segundo em seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg, que finalizou em 16º.

O único acidente do dia aconteceu na sessão da manhã, quando Hulkenberg teve um pequeno contato com o australiano Oscar Piastri, da McLaren. Os dois carros não sofreram danos.

Confira o resultado do segundo dia de testes da Fórmula 1:

1º - Carlos Sainz (Williams) - 1min29s348



2º - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1min29s379



3º - Charles Leclerc (Ferrari) - 1min29s431



4º - George Russell (Mercedes) - 1min29s778



5º - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1min29s784



6º - Lance Stroll (Aston Martin) - 1min30s229



7º - Liam Lawson (Red Bull) - 1min30s252



8º - Jack Doohan (Alpine) - 1min30s368



9º - Pierre Gasly (Alpine) - 1min30s430



10º - Isack Hadjar (Racing Bulls) - 1min30s675



11º - Fernando Alonso (Aston Martin) - 1min30s700



12º - Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1min30s793



13º - Oscar Piastri (McLaren) - 1min30s821



14º - Lando Norris (McLaren) - 1min30s882



15º - Gabriel Bortoleto (Sauber) - 1min31s057



16º - Nico Hulkenberg (Sauber) - 1min31s457



17º - Esteban Ocon (Haas) - 1min33s071



18º - Oliver Bearman (Haas) - 1min34s372