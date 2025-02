Rodada NBA: Detroit Pistons bate o Boston Celtics e chega a oito vitórias seguidas

Nesta quarta-feira de NBA, o Detroit Pistons manteve a sequência de vitórias na temporada 2024/25 ao bater o Boston Celtics por 117 a 97, na Little Caesars Arena, em Detroit. Malik Beasley e Cade Cunningham lideraram os Pistons com 47 pontos somados.

O Detroit Pistons recebeu o atual campeão Boston Celtics e não se intimidou, vencendo a equipe e encerrando uma sequência de 12 derrotas para os Celtics. O jogo foi bastante disputado e equilibrado no primeiro tempo, terminando empatado por 55 a 55. Contudo, o terceiro quarto foi de domínio do time da casa, que colocou 35 pontos no placar e foi para o último período vencendo por 90 a 79. Malik Beasley fez uma boa partida com 26 pontos e cinco rebotes, enquanto Cade Cunningham anotou 21 e contribuiu com 11 assistências.

Detroit alcançou o oitavo triunfo consecutivo e segue ganhando força na Conferência Leste. Agora com 33 vitórias e 26 derrotas, em quinto na classificação, os Pistons têm uma vitória e uma derrota a mais em relação ao Milwaukee Bucks ? ficam, portanto, com um aproveitamento ligeiramente pior do que o quarto colocado. Os Celtics seguem na vice-liderança com 42 vitórias - seis atrás do líder Cavaliers - e 17 derrotas.

Para os Pistons, a bola subirá novamente em casa, nesta sexta-feira, contra o Denver Nuggets, às 21h (de Brasília). Os Celtics também folgam um dia para enfrentar o líder Cleveland Cavaliers às 21h30, desta sexta-feira, em Boston.

Com 36 pontos, Shaedon Sharpe lidera os Blazers em vitória sobre os Wizards

Shaedon Sharpe, armador de 21 anos do Portland Trail Blazers, foi o nome da noite com 36 pontos na vitória da equipe por 129 a 121, na Capital One Arena, em Washington.

Os Blazers venceram os Wizards com uma grande atuação do jovem Shaedon Sharpe. O armador somou 36 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Além disso, protagonizou uma das enterradas mais bonitas da temporada sobre o ala dos Wizards. Justin Champagnie.

A vitória foi muito importante para os Blazers que buscam uma vaga no play-in da Conferência Oeste. A equipe ocupa a 12ª colocação com uma campanha de 26 vitórias e 33 derrotas. Os Wizards não têm muitas chances de alcançar algo nesta temporada, a equipe é a lanterna do Leste tendo vencido apenas dez partidas.

Os Blazers visitarão o Brooklyn Nets nesta sexta-feira, às 21h30. Para os Wizards, o próximo jogo será no sábado, às 20h, contra o Charlotte Hornets, na Carolina do Norte.

chat.. did we just witness the greatest dunk in the history of the universe pic.twitter.com/5a9WdltCrt ? Portland Trail Blazers (@trailblazers) February 27, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta quarta-feira:

Toronto Raptors 91 x 111 Indiana Pacers



Philadelphia 76ers 105 x 110 New York Knicks



Los Angeles Clippers 122 x 117 Chicago Bulls



Oklahoma City Thunder 129 x 121 Brooklyn Nets



San Antonio Spurs 106 x 118 Houston Rockets



Atlanta Hawks 109 x 131 Miami Heat



Sacramento Kings 118 x 101 Utah Jazz