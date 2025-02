Red Bull Bragantino reencontra o Sousa-PB e Portuguesa volta à Copa do Brasil depois de 8 anos

A Copa do Brasil vai conhecer seus últimos cinco classificados para a segunda fase nesta quinta-feira. Único clube da Série A do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino reencontra o Sousa-PB, às 19h, no estádio Marizão, na Paraíba.

Na edição de 2024, Red Bull Bragantino e Sousa mediram forças já na terceira fase, com o time paulista avançando às oitavas de final, com um empate no Marizão, por 1 a 1, e uma vitória sem sustos no estádio Nabi Abi Chedid, por 3 a 0.

Desta vez a preocupação é com o calendário, uma vez que o time de Bragança Paulista vai enfrentar o Santos, domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pelas quartas de finais do Paulistão.

A logística é complicada. O jogo já foi antecipado em duas horas e meia, começando às 19 horas. Após o jogo a delegação vai enfrentar duas horas e meia de ônibus, com previsão é de que perto da meia noite e meia a delegação esteja em Juazeiro do Norte-CE. Lá vai pernoitar para pegar o voo na sexta-feira rumo a Campinas (SP). Os jogadores só terão o sábado dedicado para o treinamento.

Quem está de volta à competição mais rentável do Brasil é a Portuguesa. Após ficar de fora por oito anos, o time da capital paulista volta sob o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e buscando aumentar seus recursos para uma nova era. O adversário será o Botafogo-PB, no Pacaembu, às 21h.

Outros destaques ficam por conta do Coritiba. Sem conquistar o acesso para o Brasileiro, o time paranaense inicia mais uma temporada atrás de dias de melhores e visita o Ceilândia-DF, às 19h, no estádio Abadião. Mesma situação do Novorizontino, que ficou novamente no 'quase' pelo acesso à Série A, e encara o Rio Branco-ES, em Cariacica, às 20h.

Por fim, o último classificado sairá no duelo das 21h30, entre a Inter de Limeira e o Vila Nova-GO, no estádio Major Levy Sobrinho, no interior paulista. O time de Limeira acabou de ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista e busca juntar os cacos na Copa do Brasil.

CONFIRA OS JOGOS DE QUINTA-FEIRA:

19h

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

20h

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP

21h

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

21h30

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO