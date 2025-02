Real Madrid anuncia lesão de Dani Ceballos, desfalque para a Liga dos Campeões

Nesta quinta-feira, o Real Madrid confirmou a lesão do meia Dani Ceballos, após exames médicos realizados pelo clube. O jogador sofreu uma contusão muscular que afeta o tendão da perna esquerda.

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Dani Ceballos, pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo semimembranoso que afeta o tendão da perna esquerda. Evolução pendente", escreveu o Real Madrid em comunicado.

Parte médico de Ceballos. ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 27, 2025

Titular nesta quarta-feira no duelo contra a Real Sociedad, pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei, Ceballos precisou ser substituído já nos acréscimos do segundo tempo, após um choque com Takefusa Kubo.

Apesar de o Real Madrid não divulgar um prazo para a recuperação do atleta, segundo o jornal espanhol Marca, Dani Ceballos vai desfalcar o clube espanhol por pelo menos dois meses. Assim, o meia vai perder os dois jogos contra o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Nesta temporada, Ceballos disputou 31 jogos e deu duas assistências. No Campeonato Espanhol, foram 15 partidas, sendo titular em dez oportunidades.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, às 14h30 (de Brasília), quando visita o Betis, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Benito Villamarín. A equipe do técnico Carlo Ancelotti ocupa a vice-liderança da competição, com 54 pontos somados, mesma pontuação do Barcelona.