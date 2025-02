Ramon Díaz elogia Corinthians, mas admite a necessidade de saber 'segurar o placar'

O técnico Ramón Díaz preferiu elogiar os jogadores do Corinthians pela classificação na Copa Libertadores a criticar a atuação irregular na sofrida vitória, por 3 a 2, sobre a Universidad Central.

"Temos de elogiar os jogadores que estão cumprindo objetivos e colocando o Corinthians na disputa de todas as competições. Existem coisas a serem corrigidas, mas serão corrigidas com o tempo. Uma delas é que temos de aprender a segurar o placar", disse o treinador argentino em entrevista coletiva.

Ramón Diaz não se incomodou com a forte cobrança da torcida no intervalo, quando o jogo ainda estava 2 a 2. "Isso é futebol, isso é estar em um time grande. Eu gosto desta cobrança da torcida, com intensidade. Mas estamos tranquilos porque o trabalho está sendo feito."

Os oito gols sofridos pelo time nos sete jogos realizados na Neo Química Arena este ano não incomoda o treinador. "Quantos jogos perdemos em casa? Nenhum. Temos coisas a corrigir, mas temos um time com características ofensivas e acho que o Corinthians precisa atacar. Seria fácil tirar Garro, Memphis, Yuri... e armar uma retranca, mas não é a forma que acho a certa e a que gosto."