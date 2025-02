Ramón admite erro, justifica Corinthians ofensivo e nega pedido por reforço

O técnico Ramón Díaz, do Corinthians, admitiu os erros defensivos cometidos na vitória dramática sobre a Universidad Central, mas justificou (e exaltou) o DNA ofensivo de seu elenco além de negar, ao ser questionado por um jornalista, um pedido por zagueiro à diretoria.

O que ele falou?

Tensão da Libertadores. "É completamente diferente, há muita pressão, a exigência é muito grande. Vai ser assim até o final. São partidas complicadas e com equipes totalmente diferentes das que enfrentamos aqui no Brasil. Eles nos complicaram. O time tem que corrigir defensivamente, mas foram erros que temos que tomar jogando na nossa casa. A torcida queria uma goleada, mas não, o futebol é diferente. É preciso estar tranquilo. Estamos contentes porque passamos de uma fase importante e é a primeira partida internacional com uma equipe que se armou há seis meses e que vem sofrendo."

Yuri Alberto marcou dois dos três gols corintianos na vitória sobre Universidad Central Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

Elogios ao elenco. "Tivemos coragem e determinação. Falamos com os jogadores que é realmente impressionante, apesar da pressão, como eles interpretam o jogo — mesmo com erros. Estou contente pelos jogadores porque são eles os verdadeiros protagonistas de tudo isso. Não tivemos reforços, mas temos uma equipe muito boa. É preciso seguir sendo intenso e também manter a tranquilidade porque, às vezes, fomos muito verticais. Sabemos que estamos em um time grande, mas tenho que felicitar os jogadores pelo momento que estamos vivendo. Não há um objetivo que a gente não cumprimos. Os torcedores têm que estar felizes porque o Corinthians mudou e vai seguir mudando."

Existiu pedido por zagueiro? "Nunca falamos de contratar um zagueiro. Em nenhum momento falou disso. Temos cinco zagueiros. Por que temos que gastar dinheiro em mais um quando temos cinco? Não é certo. É preciso que melhorar, mas eu não falei que necessitávamos de um zagueiro. Sabemos as dificuldades e o esforço que o clube fez no ano passado para comprar vários jogadores. Não é fácil. Eu não pedi um zagueiro porque temos ótimos jogadores. Estes jogadores do elenco salvaram o Corinthians."

Adversário duro. "O time adversário jogou muito melhor aqui do que lá. Já dei parabéns ao técnico deles porque eles nos complicaram. Hoje, não dá para ganhar por goleada todo jogo. Temos que estar tranquilos e confiar no trabalho. Estamos representando o Brasil e temos que desfrutar deste momento. Me encanta que a imprensa nos pressione porque é parte do futebol."

DNA ofensivo. "Quando você está em um time grande, é preciso ganhar, mas para ganhar é preciso jogar bem. Hoje, no 1° gol, fizemos uma jogada por fora combinada. Temos muita qualidade com Memphis, Garro, Carrillo, Breno Bidon... mas a pressão existe. Fomos muito dinâmicos e verticais. Gosto disso, mas também fomos imprecisos na criação. É parte do ambiente. Vamos corrigir aos poucos e ir crescendo. Sabemos como temos que jogar. Faz tempo que não tomávamos gol de bola parada, e hoje tomamos em algo pontual. Agora, temos outro jogo importante e temos que corrigir. Vocês não podem entrar no vestiário. É uma pena, porque vocês não sabem o quão contentes estão os jogadores diante do resultado que conseguiram. Mas temos que melhorar, principalmente, defensivamente."

Cuesta e Kendrys comemoram gol da Universidad Central sobre o Corinthians Imagem: VICTOR FROES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Faltou defender? "Uma equipe tem que saber defender depois de ter o resultado. Temos um time tão ofensivo que vamos precisar estar atentos e trabalhar. É preciso ser inteligente para saber o momento de defender. Jogamos muito abertos em alguns momentos, mas tudo isso vai corrigindo. Hoje foi um dia muito importante para o grupo saber que, na Libertadores, se joga de outra maneira. É preciso evitar riscos, mas isso é parte do futebol.

Sem riscos, sem vitória. "Eu solucionaria em 20 segundos o time defensivamente, mas estamos em um clube onde, da metade do campo para frente, temos que arriscar. O único de característica defensiva é o 1° volante. Para mim, seria fácil armar defensivamente, mas não é o que sinto e nem o que o Corinthians precisa para crescer. É preciso tomar riscos. Vamos encontrar um equilíbrio quando teremos que atacar e defender. Hoje, por exemplo, o Bidu passou 20 vezes ao ataque, o Matheuzinho umas 30. Jogaram quase de pontas. Para mim, seria fácil colocar eles atrás e fazer com que eles não ataquem, mas precisávamos arriscar. Vamos corrigir. Fiquem tranquilos porque há coisas para corrigir, mas nossa equipe é ofensiva. Aceitamos as críticas, mas são riscos que precisamos tomar. Não se pode conseguir tantos pontos se não atacássemos. É preciso ter equilíbrio."