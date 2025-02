Quem são os credores famosos que cobram o Vasco na Justiça; veja lista

O Vasco teve acatado pela Justiça o pedido de recuperação judicial. No processo, o clube lista 540 credores. No total, a dívida do clube apontada é de R$ 637,6 milhões, incluindo nomes famosos que passaram pelo Cruz-maltino como o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, e o ex-atacante Luis Fabiano.

O que aconteceu

Os dois, por exemplo, estão incluídos na chamada "classe 1", que reúne pessoas físicas e jurídicas e onde constam outros nomes conhecidos do torcedor num passado recente como Wendel, Escudero, Diego Souza, Eder Luis, Guiñazu, Bruno César...

Entre os ex-jogadores, Carlos Germano, Valdir Bigode e até Felipe Maestro, que hoje é diretor de futebol do clube.

Já na classe dos treinadores há Alberto Valentim, Jorginho e seu ex-auxiliar Zinho, Abel Braga, entre outros.

Wendel — que atuou entre 2012 e 2013 — é o jogador com o maior débito: cerca de R$ 11,4 milhões a receber.

O ex-presidente Jorge Salgado — que já colocou dinheiro do próprio bolso no clube — tem uma quantia ainda maior: R$ 23, 8 milhões.

O valor incluído na Justiça é apenas uma parte da dívida do Vasco pois há ainda pendências tributárias e de outra natureza. O total da dívida do Cruz-maltino é avaliado em R$ 1,4 bilhão. A prioridade da atual diretoria é aumentar receitas e criar um fluxo para pagamentos desses débitos para garantir a salvação do Vasco.

Veja os principais nomes da lista