Quem é Negrucci, volante integrado ao profissional do São Paulo após lesão de Pablo Maia

O São Paulo terá um novo rosto nos treinos a partir de agora. Nesta quarta-feira, o Tricolor informou que o volante Felipe Negrucci, capitão da equipe campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, foi integrado ao time profissional após retornar de um período de férias.

A decisão de integrar Negrucci ao time principal se deu após a lesão do volante Pablo Maia. O camisa 29 foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo direito e passou por cirurgia nesta quarta-feira. O clube não divulgou o prazo de recuperação, mas o jogador pode voltar apenas no segundo semestre.

Diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte afirmou na última segunda-feira que o substituto de Maia será "encontrado no atual elenco do São Paulo, dentre os que estão trabalhando no dia a dia com o elenco". E pode ser essa a chance de Negrucci. Mas quem é o jovem volante?

Felipe Negrucci, de 20 anos, nasceu em Limeira, no interior de São Paulo. O volante rumou à capital e iniciou sua trajetória no São Paulo com pouca idade. Ele chegou ao Tricolor com apenas 10 anos e, foi passando pelas categorias de base até chegar ao time profissional.

Negrucci sempre foi um dos grandes destaques da São Paulo, independente da categoria disputada. Sua capacidade de liderança, além da versatilidade, chamavam a atenção, e ele atuar como primeiro ou segundo volante. O garoto, inclusive, até já chegou a ser improvisado como zagueiro.

Foi no sub-17 tricolor que Negrucci teve seu 'boom'. O volante foi importante nas conquistas da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil da categoria. No sub-20, se desenvolveu ainda mais como jogador e ajudou o São Paulo a erguer a taça da Copa do Brasil.

Em 2021, depois de atrair os olhares para si, o jovem assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. Dois anos depois, em 2023, o garoto recebeu sua primeira oportunidade para treinar com o time principal ao ser promovido pelo técnico Dorival Júnior, que hoje comanda a Seleção Brasileira.

Sim, Negrucci já atuou pela equipe profissional do São Paulo. O volante estreou pelo Tricolor no dia 28 de junho de 2023, na vitória de 2 a 0 sobre o Tigre-ARG, no Morumbis, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O volante foi acionado já na reta final da partida, substituindo Gabriel Neves, e mostrou toda sua personalidade. Ele agradeceu Dorival pela confiança e disse que a noite ficaria "marcada para sempre" em sua vida.

Na sequência, pouco tempo depois, o garoto também recebeu minutos no empate em 1 a 1 contra o Flamengo, fora de casa, no dia 13 de agosto daquele ano, pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o garoto saiu do banco para substituir Gabriel Neves.

Contudo, após as duas chances recebidas, Negrucci não foi mais utilizado por Dorival e chegou até a voltar para as categorias de base do Tricolor. Neste ano, ele foi o capitão do São Paulo que conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo titular em toda a campanha da equipe.

Foi Luis Zubeldía que trouxe Negrucci de volta ao time profissional do São Paulo nesta temporada - apesar do jovem ter sido relacionado por Carpini no início do ano passado. Neste começo de 2025, ele ganhou cerca de 25 minutos no empate sem gols diante do Botafogo-SP, fora de casa, na primeira rodada do Paulistão.

Depois de tal chance, entretanto, ele não voltou mais a ser utilizado pelo técnico, que contava com opções como Alisson, Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. Agora, com a ausência de Maia por pelo menos alguns meses, Negrucci espera receber mais oportunidades para, quem sabe, se consolidar no time principal.