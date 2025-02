Portuguesa é eliminada nos pênaltis pelo Botafogo-PB e deixa a Copa do Brasil na primeira fase

Nesta quinta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, a Portuguesa recebeu o Botafogo-PB no Pacaembu e empatou por 1 a 1. Pelezinho abriu o placar, enquanto Rildo, da Lusa, deixou tudo igual. Já nos pênaltis, o time paulista perdeu por 4 a 3.

Com o resultado, a Portuguesa se despede da competição. Do outro lado, o Botatogo-PB avança à segunda fase, onde encara o Concórdia. O jogo acontece na próxima quarta-feira, ainda sem horário definido.

Agora, a Lusa aguarda o início da Série D para voltar aos gramados. O Botafogo-PB, por sua vez, entra em campo no próximo sábado, contra o Treze, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraibano. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Governador Ernani Sátyro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portuguesa (@portuguesaoficial)

O placar foi aberto aos seis minutos de jogo, com Pelezinho. O atleta do Botafogo-PB recebeu o passe de Henrique Dourado e, de bicicleta, fez um gol de placa no Pacaembu.

A Portuguesa conseguiu buscar o empate aos 11, com Rildo. O meio-campista desviou de cabeça o cruzamento de Everton.

Nas penalidades, Maceió e Rildo desperdiçaram pelo lado da Lusa. Já no Botafogo-PB, Gama, Rênie, Falcão e Thallyson converteram e garantiram a classificação do time.

Novorizontino vira sobre Rio Branco e avança na Copa do Brasil

Também pela primeira fase da Copa do Brasil, o Novorizontino visitou o Rio Branco no Estádio Kleber José de Andrade e venceu por 3 a 1, de virada. Rafael Donato abriu o marcador, enquanto Robson Fernandes e Marlon (2) garantiram o triunfo do Tigre.

Com o resultado positivo, a equipe paulista encara o Operário-VG na segunda fase do torneio. A bola rola na próxima quarta-feira, no Estádio Eurico Gaspar Dutra. O horário ainda não foi definido. Já o Rio Branco se despede da competição.

O Novorizontino retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será realizada às 20h, no Morumbis. O Rio Branco, por sua vez, duela com o Capixaba na próxima quarta-feira, pela ida das quartas de final do Campeonato Capixaba. O jogo está marcado para às 15h, no Estádio Kleber José de Andrade.