Pedido atendido! Jean Silva encara lutador que defendeu Hitler no UFC 314

Jean Silva pediu e o Ultimate atendeu seu desejo. Na noite de quarta-feira (26), a organização presidida por Dana White anunciou a luta entre 'Lord' - como o brasileiro é conhecido - e o americano Bryce Mitchell, lutador que recentemente criou uma grande polêmica ao defender a figura do ditador alemão Adolf Hitler, para o UFC 314, que está programado para acontecer no próximo dia 12 de abril, em Miami (EUA).

O duelo foi um pedido pessoal de Jean, que se ofereceu para "educar" Bryce após o americano protagonizar um episódio polêmico ao tentar justificar as atrocidades feitas por Adolf Hitler no passado. De quebra, em caso de vitória sobre Mitchell no UFC 314, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' deve garantir uma vaga no ranking peso-pena (66 kg) da entidade, já que 'Thug Nasty' ocupa atualmente a 13ª colocação no top 15 da categoria.

Contratado pelo UFC via 'Contender Series' em setembro de 2023, Jean Silva, de 28 anos, rapidamente se consolidou como uma das grandes apostas para o futuro da divisão dos penas na liga. Desde sua estreia, em janeiro do ano passado, o 'Lord' coleciona quatro vitórias - todas elas conquistadas por nocaute - e nenhuma derrota.

Por sua vez, Bryce Mitchell não pode ser menosprezado. Especialista no grappling, o lutador norte-americano soma oito vitórias em dez lutas no octógono mais famoso do mundo até o momento. As duas únicas derrotas de 'Thug Nasty' pelo UFC - e na carreira - vieram diante do agora ex-campeão dos penas Ilia Topuria e do compatriota Josh Emmett, que já disputou o cinturão interino da categoria.

Esquadrão Brasileiro em peso no UFC 314

Com a adição de Jean Silva, o Esquadrão Brasileiro agora conta com seis atletas escalados para entrarem em ação no UFC 314. Além do 'Lord', já estão confirmados no evento do dia 12 de abril, em Miami, os seguintes lutadores: Patrício Pitbull, Virna Jandiroba, Carlos Prates, Marco Tulio 'Matuto' e Diego Lopes, que fará a luta principal do show contra Alexander Volkanovski, em disputa pelo cinturão até 66 kg da franquia.

