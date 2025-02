Palmeiras treina com Felipe Anderson em campo e intensifica preparação para enfrentar o São Bernardo

O elenco do Palmeiras fez mais um treino nesta quinta-feira em preparação para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista. O Verdão entra em campo no sábado para enfrentar o São Bernardo, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo.

Após ativação no centro de excelência, os jogadores realizaram uma atividade técnica de 11 contra 11 em dimensões reduzidas no campo, com objetivos específicos. Em seguida, três times aprimoraram raciocínio e marcação, com o auxílio de atletas dispostos nas laterais do gramado.

O meia-atacante Felipe Anderson treinou integralmente com o elenco após passar pela transição física e deve pintar entre as novidades para o duelo. Os recém-contratados Bruno Fuchs e Micael também trabalharam normalmente com o grupo.

Além deles, o técnico Abel Ferreira tem o retorno do zagueiro Murilo, que volta ao time depois de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos na última rodada.

Essa foi a terceira sessão de treino da equipe com foco no confronto eliminatório. O Verdão ainda tem mais um período de treino na sexta-feira antes do duelo. Como de costume, no dia do jogo, o técnico Abel Ferreira deve fazer os últimos ajustes com os titulares.

O Palmeiras avançou como vice-líder do Grupo D, com 23 pontos conquistados, depois de vencer o Mirassol, por 3 a 2, na última rodada da fase de grupos. O São Bernardo, por sua vez, classificou-se como líder, com a mesma pontuação e uma vitória a mais.