Palmeiras pode fazer até quatro mudanças na lista do Paulista e deve inscrever dupla para as quartas

O Palmeiras se prepara para disputar as quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe alviverde pode, antes disso, fazer quatro mudanças na lista de inscritos do Estadual. Com isso, deve inscrever os dois reforços que ainda não estão lá presentes.

São os casos dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael. O primeiro chegou do Atlético-MG, por empréstimo, até o final do ano. Enquanto o segundo chegou em definitivo, do Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O jogador assinou um vínculo com o Verdão até 2029.

"Os clubes classificados para a fase de quartas de final da Competição poderão substituir até 4 (quatro) atletas da relação original, mediante alteração a ser efetuada no sistema 'on-line' portaldoclube.fpf.org.br, até o dia 28 de fevereiro de 2025, independentemente do prazo constante deste REC para registro de atletas para a disputa da Competição", diz o regulamento da FPF.

A lista de relacionado para o Paulista é dividida em A e B. A primeira permite a inscrição de até 30 jogadores. Já a segunda é composta somente por garotos da base e é ilimitada. Até o momento, a primeira lista tem 28 nomes e a outra tem oito.

Dos nomes presentes nas listas, Caio Paulista, Zé Rafael, Rômulo, Vitor Reis, Rony e Michel foram negociados nesta janela. Enquanto Bruno Rodrigues, Paulinho e Mauricio estão lesionados e não devem atuar até o fim do Paulista, que tem decisão marcada para o dia 27 de março.

O Palmeiras avançou no Estadual na última rodada depois de vencer o Mirassol, por 3 a 2. A equipe alviverde decide vaga nas semifinais contra o São Bernardo, em duelo único que acontece neste sábado. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio.