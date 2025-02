Palmeiras aposta em invencibilidade contra o São Bernardo para avançar à semifinal do Paulista

O Palmeiras se prepara para o primeiro jogo eliminatório do Campeonato Paulista. A equipe comandada por Abel Ferreira vive a semana livre para focar no São Bernardo, adversário das quartas de final do Estadual. O Verdão aposta no retrospecto de invencibilidade contra o time do ABC paulista para avançar.

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, em jogo único das quartas de final. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio.

O Bernô avançou como líder do Grupo D e por isso tem a vantagem de decidir em casa. O Verdão, que só garantiu a vaga na última rodada, depois de vencer o Mirassol, passou em segundo lugar. Ambos os times fizeram 23 pontos, mas o adversário do alviverde teve uma vitória a mais.

Ao todo, Palmeiras e São Bernardo se enfrentaram em nove oportunidades, todas pelo Campeonato Paulista. São oito vitórias palmeirenses e um empate. No último embate, pela fase de grupos do Estadual de 2024, o Verdão venceu por 1 a 0, no 1° de Maio, com gol de Flaco López.

Os clubes mediram forças em confrontos eliminatórios duas vezes, todas pelas quartas de final do Paulistão. Na primeira, em 2016, o Verdão bateu o adversário por 2 a 0, com gols de Alecsandro e Gabriel Jesus, no Allianz Parque. Depois, em 2023, o Alviverde voltou a eliminar o São Bernardo, pelo placar de 1 a 0, com tento de Rony, também em casa.

Confira todos os jogos entre Palmeiras x São Bernardo:

São Bernardo 0x1 Palmeiras (Fase de grupos, Paulista 2024)



Palmeiras 1×0 São Bernardo (Quartas de final, Paulista 2023)



São Bernardo 1×1 Palmeiras (Fase de grupos, Paulista 2022)



Palmeiras 2×0 São Bernardo (Fase de grupos, Paulista 2017)



Palmeiras 2×0 São Bernardo (Quartas de final, Paulista 2016)



São Bernardo 0x1 Palmeiras (Fase de grupos, Paulista 2015)



Palmeiras 2×0 São Bernardo (Fase de grupos, Paulista 2014)



Palmeiras 3×0 São Bernardo (Fase de grupos, Paulista 2013)



Palmeiras 2×0 São Bernardo (Fase de grupos, Paulista 2011)