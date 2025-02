Pacotão de reforços para a base do São Paulo tem aprovação do profissional

O São Paulo acertou um pacotão de reforços para as categorias de base neste mês. Entre eles, alguns nomes de mais destaque que chegaram para o time sub-20 já contam com aprovação do departamento de análise de mercado do time profissional.

O que aconteceu

O Tricolor trouxe dois nomes com passagens pelas seleções brasileiras de base: Isac Silvestre, zagueiro ex-Red Bull Bragantino, e Matheus Ferreira, volante ex-Vasco.

Os dois chegam por intermédio do scout de Cotia, mas já vêm com aprovação também do time profissional. A iniciativa é um novo padrão que o Tricolor quer adotar para o sub-20, a fim de minimizar atletas que estouram a idade de base sem terem destino certo.

Isac chega em definitivo, com o São Paulo tendo adquirido 80% dos direitos do atleta junto ao Bragantino, que manteve 20%. O defensor foi campeão sul-americano sub-17 em 2023 e chegou a estrear profissionalmente com o técnico Pedro Caixinha, hoje no Santos, no ano passado.

Já Matheus Ferreira vem por empréstimo com cláusula de compra de 80% dos direitos econômicos. O jogador obteve os maiores índices de indicação no departamento de análise e é esperança de subir em breve; os valores de compra não foram revelados, mas o Tricolor alega que estão dentro do teto para esse tipo de negociação, na faixa de R$ 1 milhão.

Confira outras aquisições do São Paulo para a base

Gustavo Santana: centroavante de 19 anos. Fez base no Santos, passou pelo EC São Bernardo e atuou pelo time sub-23 e B do Cuiabá.

Djhordney: meia de 17 anos. Fez base no Novorizontino, chamou atenção do Palmeiras e atuou pelo time sub-17 do rival no ano passado.

Alisson Santana: zagueiro de 17 anos. Fez base no Bahia e estava no modesto Estrela de Março-BA desde o ano passado.

Pedro Falvela: meia de 15 anos. Tem passagens por Desportivo Brasil e Ituano nas categorias de base.

Pablo: zagueiro de 16 anos. Fez categorias de base no Ituano.

Matheus Budzke: meia de 17 anos. Passou pelo Hercílio Luz-SC e pelo São José-RS

Vitor Eduardo: centroavante de 16 anos. Estava na base do CSA-AL

Julio Cesar: goleiro de 16 anos. Fez a base no Hercílio Luz-SC

Ítalo: meia de 15 anos. Estava nas categorias de base do Bahia.

Wesley Santos: volante de 15 anos. Fazia parte de um dos projetos de categorias de base do Santos.

Henrique Oliveira: zagueiro de 16 anos. Estava no Bahia.

Cainan: meia de 17 anos. Estava no Retrô-PE.

Yago: meia de 14 anos. Fez a base no Retrô-PE

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.