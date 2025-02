Organizada volta a protestar contra futebol do Corinthians: "Deixou a desejar"

"Vencer sem convencer não é suficiente": esse é o discurso da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, em relação à vaga conquistada à terceira fase da Copa Libertadores da América. A vitória dramática nesta quarta-feira contra o Universidad Central, da Venezuela, trouxe preocupação aos torcedores do Timão.

A superioridade técnica do Corinthians diante do rival era clara, portanto havia expectativa por uma vitória sem sustos. Mas a equipe comandada pelo técnico Ramón Diaz abusou nos erros defensivos e quase colocou tudo a perder na Libertadores.

Os protestos começaram na Neo Química Arena logo após a vitória do Corinthians nesta quarta-feira. "Vamos jogar bola" e "Não é mole, não. Tem que ser homem para jogar no Coringão" foram alguns dos cânticos dos torcedores.

A atuação da equipe gerou um alerta para as quartas de final do Paulistão. No domingo, o Timão enfrenta o Mirassol, em jogo único na Neo Química Arena. "A postura do time e as falhas expostas no jogo precisam ser corrigidas agora, afinal, domingo temos mais uma decisão pela frente", destacou a Gaviões da Fiel.

Veja o comunicado da Gaviões:

Fiel Torcida presente na partida entre Corinthians 3 x 2 Universidad Central pela Copa Libertadores da América.

O Corinthians venceu, garantiu a classificação, mas não convenceu. Em um jogo de pouca inspiração, a equipe até conseguiu o resultado necessário, mas deixou a desejar dentro de campo, principalmente em sua dificuldade de marcar o adversário, pois enquanto comemorávamos um gol, o time entregava outro ao adversário.

A classificação é motivo para comemorar, mas a postura do time e as falhas expostas no jogo precisam ser corrigidas agora, afinal, domingo temos mais uma decisão pela frente.

Vencer sem convencer não é suficiente. Mais que a vitória, o espírito que move a nossa camisa precisa ser visto em campo, é na humildade, na raça e na dedicação que observamos o caminho para novas conquistas.

A Fiel segue junto, apoiando durante os 90 minutos para fazer a diferença em prol do Timão!

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!