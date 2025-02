Neymar mira títulos em volta ao Santos e diz que Guardiola tentou o levar ao Bayern: "Fiquei balançado"

Menos de um mês após retornar ao Santos, o meia-atacante Neymar já parece ter reencontrado a alegria de jogar futebol. O jogador falou sobre seu retorno ao clube nesta quinta-feira e declarou que está feliz de vestir a camisa do Peixe mais uma vez. A meta agora é conquistar títulos.

O astro disse que recebeu propostas de outros times ao optar por deixar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas seu pai sequer as escutou. Ele estava decidido a voltar ao futebol brasileiro e, especificamente, ao Santos. Seu contrato com a equipe alvinegra é válido até o meio deste ano.

O atleta de 33 anos também relembrou de quando foi recepcionado por torcedores santistas na Vila Belmiro, há pouco tempo, e classificou este como o dia "mais especial de sua vida".

"Tive propostas de outros clubes, mas eu tinha que voltar para casa. Queria voltar para jogar, estava chateado, há um ano e meio sem jogar. Aí apareceu a oportunidade de voltar para o Santos. Desde o início era o Santos. Naquele momento, para rescindir, só poderia ser o Santos. Chegaram propostas de outros times, mas meu pai disse que não iria nem escutar", afirmou Neymar em entrevista ao Podpah.

"Ser recebido da forma como eu fui é muito emocionante. Foi o dia mais especial da minha vida. Me custou alguns dias para acreditar que eu estava de volta. Fiquei 12 anos fora. É diferente estar aqui todos os dias. Eu estou muito feliz. Esses últimos anos foram complicados para mim, ainda mais pelas lesões que tive", acrescentou.

O camisa 10 acredita que o Santos está evoluindo e deseja erguer troféus o mais breve possível. Questionado se está ajudando o clube a buscar reforços, ele admite que está "dando pitacos".

"Os planos com o Santos é ser campeão. Vim para isso, para ganhar. Estamos bem, nosso time está melhorando cada vez mais. Chegaram reforços. Estou dando meus pitacos [em contratações]. O objetivo é sempre ser campeão", disse o jogador.

Antes de voltar à Baixada Santista, Neymar trilhou carreira de sucesso no Barcelona e no Paris Saint-Germain até assinar com o Al-Hilal. Sua trajetória, entretanto, poderia ter seguido por outros rumos.

O craque revelou que quando foi receber o prêmio Puskás, na Suíça, recebeu uma inesperada visita de Pep Guardiola. O técnico chegou ao seu hotel de surpresa e, inclusive, se deparou com o atleta de cueca. O espanhol, de acordo com Neymar, já havia assinado com o Bayern de Munique, mas não podia divulgar a decisão.

Guardiola teria tentado convencer o então garoto do Santos a fechar com a equipe alemã. O astro diz que ficou balançado, mas recusou o convite pois queria jogar com seu ídolo: Lionel Messi.

"Pior que eu quase fui para o Bayern, por causa do Guardiola. Eu fui receber o prêmio Puskás na Suíça, estava para sair do Santos. Estava no meu quarto, meu pai começou a me ligar de madrugada e disse para eu abrir a porta. Eu estava de cueca, abri a porta e estava meu pai e o Guardiola. Aí me arrumei rápido, pedi desculpas. O Guardiola me falou: 'Quero te levar para o time que eu for'. Mas ele estava sem clube na época. Já tinha assinado com um clube, mas não podia falar. Ele disse que ia me fazer o melhor e tentou me convencer. Me explicou como eu ia jogar, eu fiquei balançado. Aí eu perguntei o time que ele iria, mas ele não podia falar. Só que eu pedi e ele falou que iria assinar com o Bayern. Ele disse: 'Sei que é uma cidade fria, não tem comparação com Barcelona ou Madrid, mas prometo que vou cuidar de você'. Eu cogitei, mas acabei decidindo ir para o Barcelona. Tinha o sonho de jogar com o Messi", contou.

Neymar volta a entrar em campo pelo Santos já neste domingo, e tem uma decisão pela frente. O Peixe encara o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h45 (de Brasília).