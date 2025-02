Neymar diz: Estava de cueca em visita do Guardiola e quase fui pro Bayern

Neymar revelou que quase deixou o Santos para jogar no Bayern em 2012, um ano antes de ir para o Barcelona. O desejo em trabalhar com Guardiola e uma visita inesperada do técnico espanhol quase levaram o astro ao clube alemão.

Eu quase fui para o Bayern por causa do Guardiola. Eu fui receber o Puskás na Suíça, estava para sair do Santos. Estava no meu quarto e meu pai me ligou muito, eram 2h, madrugada Eu atendi: 'fala'. Ele: 'estou indo para o seu quarto agora, abre aí'. Eu estava de cueca e camiseta. Abri a porta e estava meu pai e o Guardiola. Voltei, coloquei uma bermuda e pedi desculpas.

O Guardiola entrou, sentou no meu quarto, começou a falar comigo e falou que queria me levar para o time que ele estava indo. Ele estava sem clube, já tinha assinado, mas não podia falar. Ele falou: 'quero que você venha jogar comigo, vou te fazer o melhor'. Ele pegou um notebook, falou onde eu ia jogar. Ele disse: 'se você não fizer 60 gols no ano, eu mudo meu nome'. Isso me fez balançar. Eu pensei: 'o Guardiola está aqui 3h da manhã no meu quarto e falando isso tudo'. Neymar ao Podpah

Neymar foi uma das primeiras pessoas a saber do acerto de Guardiola com o Bayern de Munique. Apesar da conversa com o técnico espanhol, ele preferiu declinar a oferta e acertar com o Barcelona.

Perguntei para qual time ele ia, e ele disse que não podia falar. Eu pedi e ele falou que ia assinar com o Bayern. Ele disse: 'sei que é uma cidade de frio, não é como Barcelona ou Madri, que é calor, mas prometo que vou cuidar de você lá'. Eu cogitei. Neymar

O que mais ele disse?

Recusa ao Real quando tinha 14 anos: 'Fiquei cinco ou seis dias na Espanha, treinei todos os dias. Estava comendo mal para caramba. Deitava nos treinos. Em três dias, eu tinha assinado contrato para jogar um campeonato. O Real agilizou, falou que eu ia ficar, mas chegou na quinta — o campeonato era no sábado — falei para o meu pai que queria ir embora. Chorando. Meu pai falou que tudo bem. Senti saudades do Brasil, da família, dos amigos. Estávamos comendo mal no hotel, o Robinho convidou a gente para comer na casa dele."

Volta ao Brasil após período no Real: "O Wagner Ribeiro, que era meu agente, faz a proposta para o Santos. Meu pai queria R$ 200 mil para eu voltar. O Wagner colocou R$ 1 milhão. Meu pai ficou desesperado achando que não iam aceitar. O Marcelo Teixeira respondeu em dois minutos: 'ok. Pode voltar ao Brasil'"

Lesão de 2014: "Quando eu caí, eu fui para uma sala no estádio com os médicos e eu não conseguia mexer as pernas. Me deu desespero. Isso me assustou muito. Doía muito. Eu tentei voltar quando caí. Uma dor que veio da nuca até o pé. Eu gritei muito de dor. Fui para o hospital, faço os exames e o médico disse que tinha uma notícia boa e outra ruim. A ruim era que eu estava fora da Copa. A boa era que se fosse 2cm para o lado, eu ficava paraplégico. As pessoas falavam que era mentira, que eu não estava machucado. Pô, eram os moleques que me davam banho."

Importância de Messi: "Ele foi muito importante. Ele me ajudou quando eu estava mal, conversou, disse para eu ser eu mesmo. A nossa amizade foi rolando. Eu olhava para ele como ídolo. Sou meio cara de pau, brincava com ele. O Daniel Alves foi muito importante porque fez rolar essa conexão. Ele sabia que eu estava indo para o Barcelona já com nome e que eu só queria ajudar. Aprendi muito com ele. Só ficava olhando ele jogar."

Ajuda a Messi: "A gente estava treinando pênalti no PSG e ele me perguntou como eu conseguia bater pênalti daquele jeito. Olhei para ele e falei: 'está louco? Você é o Messi. Se eu consigo bater assim, você também consegue. É treinar'. Na Copa que ele ganhou, ele fez vários gols de pênaltis assim. No único que ele errou, ele não estava olhando para o goleiro."

Volta ao Santos: "Queria voltar para jogar, me sentir vivo, estava um ano e meio sem jogar. Meu pai chegou e perguntou se eu estava preparado para voltar, eu disse que sim [...] Foi o dia mais especial da minha vida, de sentimento. A emoção foi tão grande que eu cheguei em casa e só queria dormir. Me custou uns dias para acreditar que estava de volta. Foram 12 anos fora, é diferente estar aqui todos os dias. Estou muito feliz. Estes últimos anos foram complicados por causa das lesões."