Morre Boris Spassky, enxadrista campeão mundial e derrotado no 'Jogo do Século'

O enxadrista Boris Spassky morreu nesta quinta-feira, aos 88 anos. Ele foi um dos grandes talentos de sua geração no xadrez e campeão mundial em 1969. A morte foi comunicada pela agência russa de notícias Tass, que conversou com o presidente da Federação Russa de Xadrez, Andrey Filatov.

Spassky nasceu em São Petersburgo, na Rússia (na época, Leningrado, na União Soviética), em 1937. Ele foi considerado um prodígio e conquistou o título de grande mestre aos 18 anos. "Uma grande personalidade se foi. Gerações de jogadores de xadrez aprenderam e continuam a aprender com seus jogos e trabalho. Uma grande perda para o país. Condolências à família e amigos. Memória eterna", disse Filatov.

O título mundial do enxadrista foi em 1969, quando derrotou Tigran Petrosyan. Ele participou do chamado "Jogo do Século", que decidiu o campeão do mundo em 1972. O adversário e vencedor foi o americano-islandês Robert Fischer, que morreu em 2008, aos 64 anos.

A Federação Internacional de Xadrez (Fide) lamentou a morte do enxadrista, o qual foi definido como "um dos jogadores mais talentosos de sua geração".

A estreia de Spassky foi no Torneio de Candidatos, em Amsterdã, na Holanda, em 1956, aos 19 anos. Antes de vencer o título mundial, ele chegou a desafiar Petrosyan, em 1966, mas foi derrotado pelo campeão.

Spassky jogou sete vezes pelo time soviético das Olimpíadas de Xadrez, entre 1962 e 1978. Em 1976, ele imigrou para a França, onde ganhou cidadania do país e chegou a representá-lo em 1984 e em 1988.

Aos 75 anos, em 2012, Spassky voltou para a Rússia. Ele foi convidado para acompanhar o Mundial de Xadrez de 2014, entre Magnus Carlsen e Viswanathan Anand. O grande mestre viveu na Rússia até a morte e se dedicou a criar escolas e clubes para promover o xadrez.