Micael se inspira em Felipe Melo e conta como recebeu oferta do Palmeiras

Apresentado pelo Palmeiras nesta quinta-feira, o zagueiro Micael contou que se inspira no ex-capitão alviverde Felipe Melo e que "não teve como dizer não" ao clube paulista. Ele ainda está de olho em uma vaga entre os titulares de Abel Ferreira e apontou uma pressão "normal" no Alviverde.

"Eu sempre quis jogar aqui, desde novo e sempre tive essa expectativa. Sabia que queria isso para mim e quando chegou essa oportunidade, não teve como dizer não, e graças a Deus hoje estou aqui. É muito gratificante estar aqui vestindo essa camisa, é uma emoção", disse Micael, palmeirense na infância e revelado pelo Atlético-MG.

O zagueiro também revelou inspiração em Felipe Melo, que defendeu o Palmeiras entre os anos de 2017 e 2021. No Alviverde, atuou como zagueiro e como volante.

"Acho que essa adaptação para mim no jogo mais rápido, acho que esse 1-2 vai ser mais para adaptação. E um jogador (que me inspiro), acho que Felipe Melo, gostei quando assistia sempre ele jogando", revelou.

O jogador ainda destacou uma "pressão normal" no Palmeiras, além de uma disputa alta por uma vaga entre os titulares. O Palmeiras também contratou o zagueiro Bruno Fuchs.

"Acho que essa pressão é normal ter. A única forma de a gente converter essa pressão é mostrando dentro de campo. É a única maneira que tem para a gente resolver essa situação. [...] Para mim, o que mais pesou foi o Palmeiras ser essa grande equipe que é. E sobre titularidade ou não, isso vai ser disputado. Sei que são grandes jogadores que estão aí com a gente, mas isso vamos mostrar também dentro de campo", contou.

Micael foi inscrito no BID na última quarta-feira e agora aguarda sua inscrição no Campeonato Paulista para poder estrear pelo Verdão. O zagueiro se prepara com o restante do time para o jogo decisivo das quartas de final, que acontece neste sábado, contra o São Bernardo. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.