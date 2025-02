Mercado: fim da novela Vitor Roque, plano de Messi e valor por Yuri Alberto

A janela de transferências nacional está em seu penúltimo dia, e os times agem no mercado da bola para completar seus elencos. A quinta-feira (27) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Vitor Roque deve ser anunciado pelo Palmeiras nesta sexta-feira Imagem: Jesus Ruiz/Getty

Fim da novela. Palmeiras e Barcelona se acertaram pela transferência de Vitor Roque. O atacante, que foi liberado pelo Betis, fará exames em Sevilha, na Espanha, nesta sexta-feira, e viaja no mesmo dia para o Brasil para se apresentar ao clube paulista. O alviverde já prepara o material de anúncio do reforço. A operação foi fechada em 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões, na cotação atual) mais 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus por altíssima performance do atleta durante o contrato.

Reforço no atual campeão brasileiro. O Botafogo anunciou a contratação do atacante Elias Manoel. O atleta assinou vínculo com o Glorioso até o final de 2027. Revelado pelas categorias de base do Grêmio, Elias Manoel chegou ao New York Red Bulls, da MLS, em 2023. Ele possui 84 jogos pela equipe, com 18 gols e seis assistências. No ano passado, foi trocado ao Real Salt Lake City, porém, não aceitou a negociação e se recusou a atuar pela equipe de Utah. Com isso, o clube colocou o atleta no mercado.

Lionel Messi tem um desejo: jogar no novo Camp Nou com a camisa do Barcelona Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Desejo de Messi. Aos 37 anos, Lionel Messi tem planos para retornar ao Barcelona antes de se aposentar dos gramados. A informação é do mesmo jornalista que cravou a transferência do argentino do PSG para o Inter Miami em 2023. O espanhol Alex Candal, do DirecTV Sports, relembrou o furo anterior e noticiou que Messi "está voltando para o Barcelona". O jogador não quer encerrar a carreira sem atuar no novo Camp Nou, que deve ser reaberto no final deste ano.

Fim do ciclo. De olho em uma grande reformulação no elenco para a próxima temporada, o Manchester City trabalha com a ideia de negociar Ederson, cujo contrato atual termina em junho de 2026. A ideia passa por fazer uma venda logo depois do Super Mundial de Clubes, em julho, assim não correria o risco de perder o goleiro de graça — ele, que está no time desde 2017, pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro.

Yuri Alberto é um dos destaques da equipe do Corinthians nesta temporada Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Valor por Yuri. Augusto Melo, presidente do Corinthians, estipulou um valor para a venda de Yuri Alberto, um dos principais destaques do time. O dirigente disse que consideraria a venda do jogador por 30 milhões de euros (R$ 182 milhões na cotação atual), mas desde que o valor "seja limpo". A declaração foi dada durante entrevista no programa Benja Me Mucho, de Benjamin Back.

Ex-Grêmio no Inter. O Inter encaminhou a contratação do volante Diego Rosa, jogador formado no Grêmio que estava emprestado ao Lommel SK, da Bélgica, e que pertence ao Bahia. Ele, que tem 22 anos, já se despediu do clube belga nas redes sociais e é aguardado em Porto Alegre para finalizar os últimos detalhes da negociação. O Colorado corre para conseguir regularizar o jogador até sexta, quando se encerrará a janela de transferências. Ele será emprestado por uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo.

Fabrizio Angileri é o novo lateral-esquerdo do Corinthians; ele tem 30 anos Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Lateral na área. O Corinthians anunciou a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. O jogador de 30 anos passou por exames médicos e estava no Brasil desde o início da semana. Ele rescindiu contrato com o Getafe, da Espanha, e chega ao Timão sem custos até 31 de dezembro de 2025. A multa rescisória para o futebol nacional é de R$ 300 milhões e 100 milhões de euros (cerca de R$ 606 milhões na cotação atual) para transferências internacionais.

Fla tranquilão. Na véspera do fim da primeira janela de transferências da nova gestão, o Flamengo está tranquilo. Feliz com o que fez, o clube mudou os métodos nas contratações com a chegada do português José Boto e abandonou as famosas 'Eurotrips', as viagens dos dirigentes à Europa para avançar nas negociações. Os dois que chegaram recentemente ao clube são o atacante Juninho e o zagueiro Danilo.