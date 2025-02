Mattos: Santos pagará a credores em 2025 o equivalente a um mês de Neymar

O mesmo valor que o Santos investe por mês para ter Neymar no elenco será investido anualmente para pagar os credores do clube, afirmou Rodrigo Mattos, no Finanças do Esporte, nesta quinta (27).

O colunista questionou se é justo que o Santos quite sua dívida apenas em 2031, enquanto mantém um elenco caríssimo — inflacionado pela chegada do camisa 10.

A dívida do Santos é R$ 42,5 milhões, certo? É o que está lá para todo mundo, essa dívida é com todo mundo. Uma parte que está lá são os R$ 11 milhões do Joaquim [zagueiro comprado do Cuiabá].

O Santos, nas condições de pagamento, que são até 2031, tem seis anos para pagar as dívidas. No primeiro ano de 2025, o Santos vai pagar R$ 4,2 milhões mais 5% da receita da Copa do Brasil. R$ 4,2 milhões é o que ele está pagando um mês para o Neymar.

Rodrigo Mattos

Vasco: Dívida com clubes pode complicar recuperação judicial, diz Mattos

O Vasco entrou com um pedido de recuperação judicial para quitar suas dívidas, mas pode ter problemas por conta de um débito de quase R$ 180 milhões com outros clubes, disse Rodrigo Mattos.

De R$ 638 mi [da dívida na recuperação judicial], 178 mi são com clubes. [...] E qual é a questão dessa dívida do Vasco com outros clubes? Boa parte dessas dívidas, não todas, está nessa CNRD [Câmara Nacional de Resolução de Disputas, da CBF]. O Vasco incluiu tudo dentro do processo de recuperação judicial. Normalmente, isso gera um conflito.

[...] Isso é uma coisa controversa. O Vasco conseguiu juntar as outras dívidas na recuperação judicial, mas essas que estão na CNRD vão gerar uma disputa. Qualquer clube pode questionar, e a Fifa pode obrigar o Vasco a tirar essa dívida da recuperação judicial.

Rodrigo Mattos

