Matheus Henrique fala sobre reunião com Pedrinho e possível saída de Matheus Pereira do Cruzeiro

A eliminação do Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro para o América-MG, no último sábado, irritou o dono da SAF do clube, Pedrinho Lourenço, que convocou uma reunião com os jogadores na última terça-feira, na Toca da Raposa II. Nesta quinta-feira, o volante Matheus Henrique contou como foi a conversa.

"Foi em tom de cobrança, sim. E realmente, ele tem total razão. Concordo com ele. Não vou dizer o que ele falou lá na sala, mas acredito que todos concordaram com ele. A realidade é que, sim, estamos devendo dentro de campo", disse Matheus Henrique antes do treino da equipe.

A primeira parte do treino de hoje contou com a presença da imprensa! ?? pic.twitter.com/p5uxH1frLm ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) February 27, 2025

"Os únicos capazes de mudar essa curva somos nós. Que o torcedor saiba que estamos trabalhando cada vez mais para começar o Brasileirão de uma forma diferente, porque, mais do que eles, nós mesmos queremos dar uma resposta. O Cruzeiro não é acostumado a isso e esse grupo não é acostumado. Vamos dar a volta por cima, sem dúvidas", acrescentou.

Líder do grupo C, com 11 pontos, o Cruzeiro encarou o América-MG na semifinal da competição. Após dois empates em 1 a 1, a Raposa acabou eliminada nos pênaltis. Essa foi a terceira eliminação seguida para o rival nesta fase do Campeonato Mineiro.

Com isso, o Cruzeiro voltará a campo apenas na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando recebe o Mirassol, no Mineirão, no final de março. A data e o horário da partida ainda não foram confirmados.

"A gente queria estar na final e ser campeão. Infelizmente, não vai ser possível. Então vamos ter um longo período que não estava nos nossos planos e vamos tirar algo positivo disso. Aproveitar para entrosar com o Leonardo Jardim. Por esse lado, para ele, vai ser uma coisa positiva", avaliou Matheus Henrique.

Por fim, o volante também falou sobre a quase ida de Matheus Pereira ao Flamengo, em troca por Luiz Araújo. O meia também recebeu proposta do Zenit, da Rússia, mas segue, pelo menos por enquanto, com o Cruzeiro. A janela de transferências do Brasil fecha nesta sexta-feira.

"Para nós, do futebol, isso acontece em todos os clubes. Se você for ao Flamengo, Palmeiras ou Botafogo, e perguntar para os diretores, vai ter gente querendo tirar os grandes jogadores deles. Quando aconteceu isso do Zenit, que o Matheus Pereira foi fazer exames e não treinou, para nós, é algo que acontece quando o jogador está para sair. E ele não foi vendido, né? O que eu sei é que ele é jogador nosso e está treinando com a gente. A gente espera que ele continue aqui. A gente sabe da qualidade dele, conhece a pessoa dele. Que ele possa continuar nos ajudando muito", concluiu.