Lutador canadense admite surpresa após ser escalado como próximo rival de José Aldo no UFC

A escolha do 'desconhecido' Aiemann Zahabi como próximo adversário de José Aldo no Ultimate não pegou apenas os fãs do ex-campeão peso-pena (66 kg) de surpresa. Na verdade, o próprio lutador canadense parece ter se espantado com a notícia de que havia sido escalado para enfrentar o 'Rei do Rio' no UFC 315, previsto para acontecer no dia 10 de maio, em Montreal (CAN).

Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', Aiemann Zahabi adotou um discurso honesto e reconheceu que foi pego de surpresa com a oferta para ser o próximo adversário de José Aldo no UFC. O peso-galo (61 kg) canadense, que vive boa fase no Ultimate, mas ainda é pouco conhecido pelo grande público, também revelou que aproveitou a oportunidade de encarar uma lenda para garantir uma renovação contratual com a organização.

"Eu não achava que eles me dariam o Aldo. Na verdade, eu fiquei surpreso por eles terem me dado o Aldo... Não achava que eles me dariam um nome tão grande. Fiquei muito feliz. Sinto que não há risco para mim, é uma (situação) em que só tenho a ganhar. Eu teria dito 'sim', obviamente, mas nós também queríamos aproveitar a oportunidade para renegociar o dinheiro, certo? Você não pode só dizer 'sim'. Então, obrigado a Sean Shelby. Nós conseguimos um novo contrato", destacou Zahabi.

Quem é o próximo rival de José Aldo?

Filho de pais libaneses, Aiemann - irmão mais novo do renomado treinador Firas Zahabi - nasceu no Canadá, em 1987. Como lutador de MMA, o canadense estreou profissionalmente em 2012 e, até o momento, ostenta um cartel de 12 vitórias - oito delas pela via rápida - e duas derrotas.

Aos 37 anos de idade, o atleta da equipe 'Tristar Gym' vive uma espécie de ascensão tardia na carreira. Com cinco vitórias consecutivas no UFC, Aiemann foi recentemente incluído no ranking top 15 dos pesos-galos, o que lhe fez subir de patamar dentro da organização, como pode ser comprovado pelo fato de seu próximo adversário ser o lendário José Aldo, um dos maiores nomes do MMA mundial em todos os tempos.