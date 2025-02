Luiz Gustavo inicia transição, e São Paulo continua preparação para duelo pelas quartas do Paulista

Nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo continuou sua preparação para o duelo contra o Novorizontino, que ocorre na próxima segunda, às 20h (de Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final do Paulistão. A novidade do dia foi Luiz Gustavo, que iniciou transição.

Após sofrer fatura no dedo do pé esquerdo durante o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, pela FC Series, torneio de pré-temporada realizado nos EUA, o volante progrediu no processo de recuperação e passou a treinar com a preparação física.

O treino iniciou com um circuito de mobilidade e fundamentos técnicos, ambos orientados pelos preparadores físicos. Depois, já sob o comando de Zubeldía e sua comissão, os jogadores realizaram trabalho de ataque contra defesa, seguido de um jogo em 50 metros.

???? Luiz Gustavo deu início a uma nova etapa e passou a treinar com a preparação física! O volante, que agora fará a transição, se recupera de fratura em um dedo do pé esquerdo.#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/3rxIz5kJcF ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 27, 2025

No último domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo visitou o São Bernardo no Estádio 1º de Maio, venceu por 3 a 1 e garantiu a primeira posição do grupo C, com 19 pontos. A equipe também encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer na competição.

Para o confronto das quartas de final, Zubeldía poderá contar normalmente com Alisson e Enzo Díaz. Ambos foram poupados na última rodada do Paulista, voltaram a integrar os trabalhos com bola nesta quarta e ficam à disposição do treinador argentino.

Em contrapartida, devem seguir como desfalques (além de Luiz Gustavo) o zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo).

O elenco são-paulino ainda terá mais três dias de treinamento antes de decidir sua vida no Paulistão.