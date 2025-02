Leila se pronuncia após publicar meme à torcida do Palmeiras, nega deboche e diz: "Podem ficar calmos"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aproveitou a coletiva de apresentação dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael para esclarecer a polêmica que se envolveu na última semana depois de publicar um meme "estão mais calmos?", direcionado à torcida do Verdão, em seu perfil no Instagram.

"Nessa semana que passou, uma publicação que eu fiz nas minhas redes sociais causou muita polêmica. Eu gostaria de esclarecer para os nossos torcedores e para alguns jornalistas, que passaram algumas matérias dizendo que eu teria debochado do nosso torcedor: eu jamais faria isso. Eu entendo o futebol como um grande entretenimento, é um negócio, mas é entretenimento. E cabe aos dirigentes serem pessoas leves e o que eu fiz foi uma brincadeira que eu já tinha feito anteriormente e vou continuar fazendo", disse a presidente.

"Eu tenho certeza de que as pessoas sérias da imprensa e os verdadeiros torcedores do Palmeiras conhecem e acompanham o meu trabalho no clube. Eu acho que os torcedores, aqueles que realmente amam o Palmeiras, estão muito orgulhosos dessa era espetacular que nós estamos passando. Em hipótese nenhuma, uma brincadeira despretensiosa de uma presidente que sempre honrou o Palmeiras, sempre tratou com muita responsabilidade tudo que se refere ao Palmeiras", continuou.

A publicação a que Leila se refere foi a publicada no domingo, após a vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol. O resultado, combinado com a derrota da Ponte Preta, garantiu o Palmeiras nas quartas de final da competição, na última rodada da fase de grupos.

Ainda, a mandatária, que se reelegeu no último ano, exaltou a receita do clube, que, no último ano, superou R$ 1 bilhão. Leila ainda alfinetou dirigentes de outros clubes

"Eu gostaria muito que os clubes brasileiros tivessem a receita que o Palmeiras tem, esse ano batemos um bilhão e 200 milhões de reais, eu gostaria muito que a maioria dos times tivessem a quantidade de títulos que o Palmeiras tem. E eu tenho certeza de que isso é motivo de muito orgulho para do nosso torcedor. Então, em hipótese nenhuma houve a intenção de debochar de torcedor, pelo contrário, eu levo o Palmeiras de forma extremamente séria, haja vista esses números, tanto financeiros como de títulos. Imagina que beleza seria se a maioria dos dirigentes fosse brincar com seus torcedores e apresentasse esses números extremamente relevantes", prosseguiu.

"Torcedores e torcedoras, continuem confiando. Eu não penso em outra coisa que não seja o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Podem ficar calmos", finalizou.

Ainda, em contato com jornalistas, a presidente disse estar trabalhando forte para a contratação de Vitor Roque, que avançou na última quarta-feira depois do aval da Fifa após o entrave da La Liga.

O Palmeiras entra em campo neste sábado, quando enfrenta o São Bernardo, pelas quartas de final do Paulistão. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.

Confira todo o pronunciamento de Leila:

O que vocês nunca vão ver na presidente do Palmeiras é ficar fazendo charme para esconder as mazelas, que muitos escondem. Não pagando em dia seus compromissos e seus atletas. Isso não acontece no Palmeiras, trato isso com extrema seriedade.

Eu sempre vou ser quem eu sou, aqui conversando com vocês, com os torcedores, atletas. A presidente do Palmeiras vai continuar sendo transparente, falando a verdade, que isso é uma coisa difícil no futebol, e continuar honrando seus compromissos.

Não tenho dúvida de quem debocha, é quem deixa os clubes em uma situação deplorável, como era o Palmeiras no passado, em 2002 e 2012, esses sim debocharam da história do Palmeiras. São torcedores que utilizam da violência para agredir a presidente e outros torcedores, isso sim é um deboche.

Torcedores e torcedoras, continuem confiando. Eu não penso em outra coisa que não seja o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Podem ficar calmos".