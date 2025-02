Leila diz que não debochou de torcedor do Palmeiras e dispara contra rivais

Leila Pereira fez um pronunciamento de quase cinco minutos na Academia de Futebol, nesta quinta-feira, para rebater algumas opiniões da imprensa de que ela teria debochado dos torcedores do Palmeiras após a classificação da equipe para as finais do Paulistão.

Após o triunfo contra o Mirassol e o tropeço da Ponte Preta, Leila compartilhou nas redes sociais uma foto dela com a aspa: "Estão mais calmos?". Parte da torcida não aprovou a publicação da mandatária. Ela se defendeu e sobrou até para os rivais do Palmeiras.

Veja o que ela disse

Estou com tantos jornalistas aqui que eu preciso falar. Não tem nada a ver com as nossas contratações, fiquem aí. Gostaria de fazer um esclarecimento. Essa semana que passou, uma publicação que fiz nas minhas redes sociais causou muita polêmica. Eu gostaria de fazer um esclarecimento para os nossos torcedores, para alguns jornalistas que me passaram algumas matérias dizendo que eu teria debochado do nosso torcedor. Eu jamais faria isso, jamais.

Eu entendo o futebol como um grande entretenimento, tá? É um negócio, mas é um entretenimento. E cabe aos dirigentes serem pessoas leves. E o que eu fiz foi uma brincadeira feita anteriormente, que eu já tinha feito e vou continuar fazendo. Por que eu tenho certeza que as pessoas sérias da imprensa, os verdadeiros torcedores do Palmeiras, sabem e acompanham o meu trabalho aqui no clube. Eu acho que o torcedor, aqueles que realmente amam o Palmeiras, estão muito, muito orgulhosos, dessa era espetacular que nós estamos passando. Em hipótese nenhuma, uma brincadeira despretensiosa de uma presidente que sempre honrou o Palmeiras, sempre tratei com muita responsabilidade tudo que se refere ao Palmeiras.

Eu gostaria muito de que os clubes brasileiros tivessem a receita que o Palmeiras tem. Esse ano batemos R$ 1.2 bilhão. Eu gostaria muito que a maioria dos clubes brasileiros tivessem a quantidade de títulos que nós temos, entende? Eu tenho certeza que isso é um motivo de muito orgulho do torcedor do Palmeiras. Então, em hipótese nenhuma, houve a intenção de debochar de torcedor. Pelo contrário, eu levo o Palmeiras de uma forma extremamente séria, haja vista esses números, tanto financeiros como de títulos. Imagina que beleza seria se a maioria dos clubes, dirigentes fossem também brincar com seus torcedores e apresentassem esses números extremamente relevantes do Palmeiras.

O que vocês nunca vão ver na presidência do Palmeiras, nunca, eu ficar fazendo charme, fazendo cara de conteúdo para esconder as mazelas que muitos, muitos escondem em seus clubes, não pagando em dia seus compromissos, não pagando em dia seus atletas, e isso não acontece aqui do Palmeiras. Essa parte é extrema seriedade. Então, eu sempre vou ser quem eu sou. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, aqui conversando com meus atletas, conversando com vocês, conversando com meu torcedor, com meus profissionais, eu sou a mesma pessoa. Então, parem com isso. Não a maioria da imprensa, claro que não, porque a grande maioria é extremamente séria

