Justin Gaethje revela lista de recusas para enfrentá-lo no UFC 313 e cutuca Moicano

Ao que tudo indica, Rafael Fiziev não era a primeira opção do Ultimate para substituir Dan Hooker, lesionado, e encarar Justin Gaethje na co-luta principal do UFC 313. Pelo menos é o que indicou 'The Highlight', que resolver expor alguns de seus rivais de divisão por, supostamente, terem recusado enfrentá-lo no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA).

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Gaethje listou cinco pesos-leves (70 kg) que teriam negado a oferta de última hora para ocuparem a vaga - ao seu lado - de protagonista do 'co-main event' do UFC 313. Entre os citados por ele, o americano deu a entender que todos teriam motivos plausíveis para recusar a proposta, menos o brasileiro Renato Moicano, que havia se oferecido para enfrentá-lo no evento.

"Arman (Tsarukyan) e Charles (Do Bronx), compreensivelmente, disseram não. Max (Holloway) e Dustin (Poirier), compreensivelmente, disseram não. (Renato) Moicano recebeu a ligação e disse não. Crédito a Fiziev por se voluntariar para atravessar o mundo e pegar essa luta. Grande risco aqui para mim ao aceitar essa revanche contra um striker de elite. A vida é uma viagem. O melhor show ao vivo na Terra vai acontecer no dia 8 de março #UFC313?, revelou Gaethje, aproveitando para 'cutucar' Renato Moicano.

Respostas dos citados

Não demorou muito para que alguns dos citados se manifestassem e dessem suas versões sobre o episódio narrado por Justin Gaethje. Número um do ranking peso-leve do Ultimate, Arman Tsarukyan utilizou seu perfil no 'X' para se defender da acusação de ter recusado a luta (veja abaixo ou clique aqui). De acordo com o armênio, o entrave no acerto para fazer parte do 'co-main event' do UFC 313 de última hora se deu devido a um pedido seu à organização por um combate em peso-casado, levando em conta o curto prazo para a perda de peso antes da luta.

"Eu não disse 'não'. Eu aceitei imediatamente e pedi por um peso-casado de 160 libras (72,5 kg), (restando) 11 dias para a pesagem. O UFC disse que isso não era uma opção", justificou Tsarukyan.

Quem também se pronunciou através das redes sociais foi Dustin Poirier (veja abaixo ou clique aqui e aqui). O veterano alegou que chegou a se colocar à disposição da direção do UFC, mas não obteve retorno e, portanto, não teria como ter recusado o enfrentamento contra Justin Gaethje no dia 8 de março.

"Eu nunca recebi a ligação, eu não disse 'não'. Fui eu que entrei em contato com eles quando li a notícia. Pergunte a Hunter (Campbell), todo respeito a você e Fiziev, (estou) ansioso para essa (luta) novamente", rebateu Poirier.

Passada a saga para encontrar um novo oponente após a saída de Dan Hooker do card, Justin Gaethje volta suas atenções para Rafael Fiziev, rival o qual já venceu em uma apertada decisão majoritária do juiz e que vai encontrar novamente dentro do octógono, desta vez no 'co-main event' do UFC 313. Na luta principal do evento do dia 8 de março, o brasileiro Alex Poatan vai colocar seu cinturão meio-pesado (93 kg) em jogo contra Magomed Ankalaev.

