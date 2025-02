Jornal espanhol sobre Vitor Roque no Palmeiras: 'Bênção para o Barça'

Com Vitor Roque a caminho do Palmeiras, o jornal "Sport" classificou a transferência como uma 'bênção financeira' para o Barcelona. O Betis, time atual do jogador, já deu 'ok' para a liberação antecipada do contrato de empréstimo com o Barça.

O que aconteceu

O jornal catalão entende que a transferência é 'muito positiva' para o Barcelona se equilibrar financeiramente. Segundo apurou o UOL Esporte, o valor que será pago pelo Palmeiras ao Barcelona corresponde a 80% dos direitos econômicos do atacante de 19 anos.

A operação impactará de forma muito positiva no balanço e, sobretudo, no limite salarial do próximo período, ajudando em renovações e, talvez, alguma contratação. O Barça soube desfazer uma contratação fracassada recuperando o dinheiro - não todo agora, mas não contabilizará perdas já que houve uma parte amortizada

O clube blaugrana comprou Vitor Roque do Athletico-PR em parcelas fáceis por 30 milhões de euros e vai praticamente receber os 25 milhões do Palmeiras antes de 30 de junho, algo extremamente importante para o equilíbrio financeiro da entidade Jornal "Sport"

Os valores de Vitor Roque

O Palmeiras pode pagar até R$ 185 milhões na negociação pelo jogador. A operação foi fechada em 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões, na cotação atual) mais 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus por altíssima performance do atleta durante o contrato, segundo apurou a coluna de André Hernan no UOL.

O Palmeiras conseguiu as liberações necessárias da Fifa e La Liga. Agora, finaliza os trâmites finais para inscrever Vitor Roque até essa sexta-feira (28) como seu novo reforço.

A documentação estava pronta desde o início da semana, quando a La Liga apareceu para avisar que barraria o negócio. Palmeiras e Barcelona sabiam dessa possibilidade, mas não acreditavam que a organização do Campeonato Espanhol faria isso. Ainda assim, os clubes já tinham planos alternativos traçados e apelaram à soberania da Fifa.

Vitor Roque foi negociado pelo Furacão em 2023 ao Barcelona por 74 milhões de euros, entre fixo e bônus, mas não conseguiu deslanchar no time catalão. Revelado pelo Cruzeiro e com passagem marcante pelo Athletico, ele atuou em 33 partidas pelo Betis e marcou sete gols.