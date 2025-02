Italo Ferreira 'voa' em piscina de ondas na Marginal Pinheiros; assista

Italo Ferreira, campeão mundial e medalhista de ouro olímpico, testou pela primeira vez, nesta quinta-feira (27), a nova piscina de ondas do São Paulo Surf Club, empreendimento da JHSF localizado em frente à Ponte Estaiada, na Marginal Pinheiros.

O que aconteceu

Italo teve a oportunidade de explorar as ondas artificiais da piscina equipada com a tecnologia PerfectSwell, da American Wave Machines, a mesma do Boa Vista Village, no interior de São Paulo.

O sistema permite a criação de ondas personalizadas, com até 22 segundos de duração e condições ideais para manobras como tubos e aéreos.

Estava ansioso para poder ver de perto como está ficando a obra. Ser um dos primeiros surfistas a testar essa tecnologia aqui no club, ainda mais no meio da cidade de São Paulo, foi algo único. Ver as piscinas de onda crescendo e tornando o surf conhecido entre as pessoas me deixa muito feliz. Testei e está mais do que aprovado, mas agora não vejo a hora de chegar a inauguração Italo Ferreira

Veja Italo em ação na piscina

Clube fechado para membros

A piscina do São Paulo Surf Club está em fase de testes. Em breve, os membros do empreendimento serão convidados para participarem da etapa de testes. No segundo semestre deste ano, as instalações do club serão abertas.

O acesso ao clube será restrito a membros que adquirirem um título de associação. O valor da inscrição é de R$ 950 mil, com uma taxa anual de manutenção de R$ 25 mil. As vagas serão limitadas a 200 membros.

O complexo ainda incluirá 250 apartamentos de alto padrão, com áreas entre 300 e 400 metros quadrados.