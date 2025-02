Igor Jesus lamenta nova derrota do Botafogo na final e prega foco para o início do Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Botafogo decepcionou e perdeu o título da Recopa Sul-Americana após ser superado por 2 a 0, no Nilton Santos. No duelo de ida, realizado na Argentina, os alvinegros foram superados pelo mesmo placar.

O atacante Igor Jesus lamentou o resultado e pregou foco para o início do Brasileirão.

"É difícil falar neste momento, quanto é ruim perder um título. Não adianta falar muito. Temos que trabalhar para começar o Brasileiro com vitórias", disse.

O jogador lembrou que o elenco terá bastante tempo para trabalhar.

"Teremos um mês para trabalhar para mudar isso" concluiu.

Eliminado também no Campeonato Carioca, o Botafogo retorna aos gramados somente no fim de março, quando encara o Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão.