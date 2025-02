Giro europeu: Milan perde de virada do Bologna e desperdiça chance de dormir no G6 do Italiano

Nesta quinta-feira, em jogo atrasado válido pela nona rodada do Campeonato Italiano, o Milan visitou o Bologna no Estádio Renato Dall'Ara e perdeu por 2 a 1, de virada. O placar foi aberto por Rafael Leão, enquanto Santiago Castro e Dan Ndoye viraram para os mandantes.

Com o resultado, o Milan caiu para a oitava posição, com os mesmos 41 pontos. Se vencesse, entraria no G6 da competição, feito que o Bologna conseguiu. O time pulou de oitavo para sexto, agora com 44 conquistados. Assim, está se classificando diretamente à próxima edição da Conference League.

O Milan retorna aos gramados no próximo domingo, contra a Lazio, pela 27ª rodada do Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza. No mesmo dia e rodada, mas às 11h, o Bologna recebe o Cagliari. O jogo será realizado no Estádio Renato Dall'Ara.

Aos 43 minutos, Rafael Leão abriu o placar para o Milan. O atleta português recebeu o passe de cabeça de Santiago Giménez, fintou o goleiro e concluiu para as redes.

Até que os visitantes deixaram tudo igual aos três minutos da etapa final, com Santiago Castro. Após falta cobrada dentro da grande área, a bola bateu em Fabbian e sobrou para Santiago Castro completar ao gol.

A virada aconteceu aos 37. Dan Ndoye desviou o cruzamento baixo de Cambiaghi ao fundo das redes.

West Ham bate Leicester pelo Inglês

Ainda nesta quinta, mas pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham recebeu o Leicester no Estádio Olímpico de Londres e venceu por 2 a 0, com tentos de Tomáš Sou?ek e Jannik Vestergaard.

Deste modo, a equipe comandada por Graham Potter ultrapassou o Everton e chegou na 15ª posição, com 33 conquistados. O Leicester, por sua vez, se complicou ainda mais. O time seguiu em penúltimo, com 17 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Wolverhampton, com 22.