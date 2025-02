Garro leva empurrão do árbitro durante jogo do Corinthians na Libertadores

O árbitro colombiano Wilmar Roldán deu um "chega para lá" no meio-campista Rodrigo Garro durante a vitória dramática do Corinthians sobre a Universidad Central, na Neo Química Arena, pela segunda fase da pré-Libertadores.

O que aconteceu

Garro foi até o centro do campo reclamar com a arbitragem após o fim do primeiro tempo. O placar estava empatado 2 a 2, com o time venezuelano tendo igualado poucos antes do intervalo.

O argentino ficou discutindo com Roldán até que foi afastado por ele, que apontou para a direção do vestiário. A cena foi flagrada pelas câmeras da ESPN, que relatou que a conversa entre os dois ficou áspera. Após o gesto do árbitro, um assistente conduziu o jogador sair do local.

O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon criticou a atitude de Roldán durante a transmissão. O comentarista de arbitragem da emissora disse que um profissional não pode empurrar jogadores, e sim aplicar cartão amarelo se necessário por reclamação. Garro não foi advertido na ocasião.

Rodrigo Garro, do Corinthians, durante o jogo contra a UCV, pela Libertadores Imagem: Roberto Casimiro/Ag. Estado

Isso é um absurdo, demonstra a soberba do árbitro, a petulância. Árbitro não tem que abraçar, não tem que empurrar jogador, tem que manter uma distância, manter a autoridade, o respeito. E se o jogador ficar questionando, recebe o cartão amarelo, mas jamais empurrar como o Roldán empurrou o Garro.

Carlos Eugênio Simon

Já viu isso, fã de esporte? Rodrigo Garro foi reclamar com o árbitro Wilmar Roldán e levou um 'chega pra lá' do colombiano



Assista à Corinthians x Universidad Central, AGORA e AO VIVO, no #DisneyPlus! Acesse: https://t.co/Ig0YQ4QtBl#LibertadoresNaESPN pic.twitter.com/x1OYnuJErM -- SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) February 27, 2025

A partida voltou para o segundo tempo, e o Corinthians conquistou a classificação ao marcar o terceiro na reta final. Rodrigo Garro ainda foi amarelado por cera na cobrança de um escanteio nos acréscimos.