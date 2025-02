Ganso é liberado para voltar a jogar pelo Fluminense após novos exames no coração

O meia Paulo Henrique Ganso foi liberado pela equipe médica que o atendia para retornar aos treinos pelo Fluminense. O jogador foi avaliado em novos exames na manhã desta quinta-feira, além de avaliações clínicas. Ele seguirá monitorado, conforme protocolo após diagnóstico de miocardite.

Por enquanto, Ganso não voltará a ser relacionados para as partidas do Fluminense. Ele ficará restrito às atividades no CT Carlos Castilho, a partir desta sexta-feira. Segundo o clube, a previsão é de que ele continue sob avaliação por 30 dias, em uma espécie de pré-temporada individual, já que estava afastado desde 18 de janeiro. Depois, haverá uma nova avaliação que define sobre o retorno aos jogos.

O diagnóstico foi feito nos exames de pré-temporada do elenco tricolor. Ele não acusou sintomas e teve provavelmente a doença de forma recente, já que, em seis anos, o Fluminense nunca detectou situação semelhante. Conforme o departamento médico do clube, é possível que a condição tenha sido em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta contraiu em novembro.

Não há evidência que mostre que a incidência de patologias cardíacas tenham se tornado mais comuns entre atletas. "Tem (risco de) miocardite em qualquer infecção viral. A miocardite ganhou um cenário mais destacado pós-Covid, que era um vírus também. Ficamos mais atentos ao rastreio. Nos atletas, ficou mais rigoroso depois da pandemia", explica o cardiologista Fabrício Braga, membro do Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Após golear o Águia de Marabá por 8 a 0 pela Copa do Brasil, o Fluminense volta a campo neste domingo, contra o Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca. Sem Ganso, Mano Menezes tem variado as formações do time, com Arias centralizado e uma dupla de atacantes, com Cano e Canobbio.