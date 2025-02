Ganso é liberado para retornar aos treinos do Fluminense

Nesta quinta-feira, o Fluminense informou que Paulo Henrique Ganso está liberado para voltar aos treinos da equipe. O atleta realizou novos exames e após avaliações clínicas e cardiológicas, foi liberado para retornar às atividades.

Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite durante os exames de pré-temporada, no dia 18 de janeiro. O clube destacou ser provável que a inflamação foi contraída em decorrência de uma gripe que o atleta pegou em novembro do ano passado.

O Fluminense FC informa que o meia Paulo Henrique Ganso foi liberado pelos médicos para retornar aos treinos. O jogador foi submetido a novos exames na manhã desta quinta-feira (27/02) e, após avaliações clínicas e cardiológicas, foi liberado para retornar às atividades no CT... pic.twitter.com/IKr17Kql7p ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2025

O meia seguirá sendo monitorado pelos cardiologistas e o retorno aos gramados dependerá de sua evolução física nos próximos 30 dias.

Ganso chegou ao Fluminense em 2019. Ele possui 266 jogos com a camisa do Tricolor das Laranjeiras, com 26 gols e 34 assistências.