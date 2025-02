Fluminense: Ganso é liberado para treinos após tratar inflamação no coração

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense informou, na tarde de hoje (27), que o meia Paulo Henrique Ganso está liberado para retornar aos treinos. O jogador estava afastado desde o dia 18 do mês passado, quando foi diagnosticado com uma pequena miocardite (inflamação do músculo do coração).

O que aconteceu

Ganso retorna às atividades amanhã, no CT Carlos Castilho. Ele passou por novos exames nesta manhã e, após avaliações clínicas e cardiológicas, foi liberado.

O camisa 10 seguirá sendo monitorado pelos cardiologistas durante o período de treinamentos. O cenário acontece em todos os casos de retorno ao esporte após diagnóstico de miocardite.

A volta aos jogos dependerá da evolução física de Ganso nos próximos 30 dias. Segundo o Fluminense, ele terá que fazer uma espécie de pré-temporada individual diante do grande período de inatividade.

Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite durante exames de pré-temporada. À época, o Tricolor apontou que a condição tinha sido "adquirida recentemente, pois não havia sido detectada nos exames realizados no período de seis anos em que está no Fluminense". O clube indicou que o mais provável é que tenha sido "em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta teve em novembro".