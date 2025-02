'Fluminense é a kriptonita do Flamengo de Filipe Luís', diz Arnaldo Ribeiro

O Fluminense é a kriptonita do Flamengo de Filipe Luís e pode ser páreo duro para o rival em caso de Fla x Flu na decisão do Campeonato Carioca, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (27).

O Flamengo é o favorito e tem jogado o melhor futebol do Brasil. Mas o Fluminense é a kriptonita do Flamengo do Filipe Luís.

Arnaldo Ribeiro

Kriptonita é um mineral radioativo fictício do universo do Superman. Ela enfraquece seus poderes e representa a maior ameaça ao super-herói.

Nas partidas em que o Flamengo enfrentou o Fluminense, já sob o comando do Filipe Luís, o Fluminense não perdeu e mais — o Flamengo não conseguiu jogar bem nas duas partidas.

Foi uma derrota no Brasileiro e um empate no estadual do Rio. Então, dá a impressão que, confirmando os favoritismos, nós teremos um Fla x Flu na decisão. E aí vai ser bem interessante.

Arnaldo Ribeiro

O Flamengo encara o Vasco em uma semifinal do Carioca, enquanto o Fluminense duela com o Volta Redonda na outra.

Como fizeram melhor campanha na Taça Guanabara, Flamengo e Volta Redonda entram nas semifinais com a vantagem de dois resultados iguais. O que não se repete na decisão.

Corinthians está jogando mal e corre risco na Libertadores, alerta Casão

O Corinthians está jogando mal e corre risco de não se classificar para a fase de grupos da Libertadores, alertou o colunista Walter Casagrande.

O Corinthians está jogando mal — jogou mal lá na Venezuela, jogou mal contra o Guarani e jogou mal ontem novamente. Enquanto não passar para a fase de grupos da Libertadores, corre risco.

Correu risco ontem de levar um jogo absurdo, com uma diferença técnica gigantesca, para os pênaltis.

Casagrande

Na opinião do colunista, o Corinthians teve uma classificação vexatória contra a Universidad Central da Venezuela (UCV).

Casão destacou que o time de Ramón Díaz tem problemas defensivos que precisam ser corrigidos.

Ontem, nós falamos sobre esse jogo, e eu falei que ganhar de 1 a 0 ou de 2 a 1 desse time seria vexame, uma classificação com vexame. E foi 3 a 2.

O Corinthians neste momento está defensivamente numa fase ruim. Então, é arriscado, sim, enquanto não chegar na fase de grupos.

Casagrande

Após eliminar a UCV, o Corinthians duela contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Quem perder joga a Sul-Americana.

Arnaldo: com Vitor Roque e Paulinho, Abel não tem mais motivo para reclamar

Com Vitor Roque e Paulinho no elenco, Abel Ferreira não terá mais motivos para reclamar da falta de investimentos do Palmeiras em relação aos rivais, disse o colunista Arnaldo Ribeiro.

As cifras são absurdas, é a maior contratação da história do futebol brasileiro. É uma curiosidade um clube brasileiro pagar 25 milhões de euros para um jogador do Barcelona — normalmente a gente vê o contrário.

Em termos de elenco, o Palmeiras fica completo com o Vitor Roque e o Lucas Evangelista [do Bragantino, que se apresentará após o Paulistão].

O Palmeiras, com essa contratação mais a do Paulinho, supera o Botafogo com Almada e Luiz Henrique. São valores superiores -- Paulinho supera o do Luiz Henrique, e o Vitor Roque supera o do Almada. E aí o Abel não tem mais motivo para reclamar do elenco.

Arnaldo Ribeiro

O colunista destacou que o Verdão hoje é o clube brasileiro que mais gasta no mercado.

Só pela dupla Vitor Roque e Paulinho, o Palmeiras vai desembolsar mais de R$ 265 milhões.

O Abel não tem mais a desculpa que vizinhos investem mais, que tem sido sempre uma justificativa do Abel para quando o Palmeiras não consegue sucesso nos campeonatos, como aconteceu na temporada passada.

Hoje, o Palmeiras é o time do Brasil que mais investe em jogador de futebol. É simplesmente isso, é o rico da vez.

Arnaldo Ribeiro

O Palmeiras vai pagar cerca de R$ 152 milhões por Vitor Roque ao Barcelona.

O montante representa a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando o valor gasto pelo Botafogo por Thiago Almada (R$ 137 milhões).

