Flamengo e Cruzeiro confirmam negociação frustrada por troca entre Matheus Pereira e Luíz Araújo

Flamengo e Cruzeiro se pronunciaram nesta quarta-feira sobre a tentativa de troca de Luiz Araújo por Matheus Pereira. O Rubro-Negro pontuou que a Raposa procurou a diretoria da equipe carioca para uma possível troca, porém, as tratativas não avançaram.

"O Clube de Regatas do Flamengo confirma que foi procurado com uma proposta pelo jogador Luiz Araújo. O negócio envolveria a troca pelo atleta Matheus Pereira. No entanto, as conversas não avançaram e a transferência não será realizada", divulgou o clube em nota oficial.

Já o Cruzeiro informou que foi procurado por um intermediário para realizar a troca. O clube ainda destacou que houve uma reunião, mas as partes não chegaram a um denominador comum.

"O Cruzeiro informa que foi procurado por um intermediário oferecendo uma troca envolvendo o Flamengo e os atletas Matheus Pereira e Luís Araújo. Houve uma reunião porém as partes não chegaram a um acordo", disse a equipe mineira.

Ambos chegaram a seus respectivos times em 2023. Matheus Pereira possui 81 jogos com a camisa do Cruzeiro, com 12 gols e 17 assistências. Já Luiz Araújo soma 85 jogos com o Flamengo, com 13 gols e 13 assistências.