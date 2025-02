Flamengo abandona 'Eurotrip' e vê Boto mudar métodos em contratações

Do UOL, no Rio de Janeiro

Na véspera do fim da primeira janela de transferências da nova gestão, o Flamengo está tranquilo. Feliz com o que fez, o clube mudou os métodos nas contratações com a chegada do português José Boto e abandonou as famosas 'Eurotrips', as viagens dos dirigentes à Europa para avançar nas negociações.

O que aconteceu

Era comum na antiga gestão que Marcos Braz e Bruno Spindel viajassem para tratar pessoalmente as conversas. Já houve negociações tanto com jogadores quanto com treinadores. A metodologia adotada entendia como importante o presencial e em praticamente todas as janelas houve uma viagem.

Já Boto pensa diferente. Por ter vindo da Europa e ter anos de experiência no mercado fora do Brasil, ele entende que não precisa deixar o Rio de Janeiro para negociações. O português acredita que já tem contatos o suficiente para dialogar com quem precisa por telefone ou videoconferência.

As conversas com Danilo e Juninho foram feitas desta maneira. No Rio ou em pré-temporada nos Estados Unidos, o diretor de futebol entrou em contato, vendeu o projeto e acertou a chegada de ambos, que eram prioridades na janela.

No caso de Jorginho, as conversas também foram feitas a distância. O volante está bem encaminhado com o Fla para se juntar ao elenco no Super Mundial de Clubes.

Mas essa visão não é irredutível. Quando trabalhava no Shakhtar, por exemplo, Boto costumava frequentar o Brasil. Isso porque ele não conhecia tão bem o país e, portanto, sentia a necessidade de estar presencialmente nas observações e conversas.

Alguns representantes de jogadores vão ao Ninho para encontrar Boto. Foi o caso do pai de Gerson, Marcão, além de representantes do CSKA para acertar com Lorran, negociação que desandou depois. O jovem, inclusive, tem diversos interessados, mas a negociação depende também do lado do jogador, que não via um empréstimo como positivo no primeiro momento.

Com o fechamento da janela na sexta, o Flamengo está tranquilo e satisfeito. O clube supriu todas as necessidades que traçou no planejamento do início do ano e vê o elenco como bom e completo para o técnico Filipe Luís. E ainda economizou nas passagens aéreas.