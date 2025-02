Exposição "The Messi Experience" chega a São Paulo em abril; veja informações

A exposição "The Messi Experience - A Dream Come True", uma jornada imersiva pela carreira do craque argentino, chega ao Brasil no próximo dia 27 de abril, no Shopping Eldorado, em São Paulo, com duração de quatro meses.

A atração, que já passou por Miami, Los Angeles, Buenos Aires, Santo Domingo e San Juan, funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h (de Brasília), e aos domingos e feriados, das 11h às 20h, sempre com novas sessões a cada 30 minutos.

Com diversas instalações temáticas, projetadas para levar os visitantes pela brilhante carreira de Lionel Messi, a exposição combina tecnologia com projeções em 360 graus e realidade aumentada.

Os visitantes terão contato com a vida e a carreira do atleta, desde os primeiros passos em Rosário, na Argentina, até o levantar da taça na Copa do Mundo do Qatar. Será possível tirar fotos personalizadas, treinar, ouvir as preleções como se estivesse junto com Messi no vestiário, conhecer o quarto em que seus sonhos começaram a tomar forma, entre outras atrações.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis para compra online no site da Eventim com opções de ingressos a partir de R$50,00.

Valores:



Ingresso comum



Segunda a sexta (exceto feriados): R$50,00 (meia-entrada) | R$100,00 (inteira)



Sábados, domingos e feriados: R$70,00 (meia-entrada ) | R$140,00 (inteira)

Ingresso Flex

Acesso único com horário flexível em data de preferência de segunda a sexta (exceto feriados):



Meia: R$100,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$50,00 Flex)



Inteira: R$150,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$50,00 Flex)



Acesso único com horário flexível em data de preferência aos sábados, domingos e feriados:



Meia: R$120,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$50,00 Flex)



Inteira: R$190,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Ingresso VIP



Acesso único com horário flexível em data de preferência de segunda a sexta (exceto feriados) e sem fila na entrada da exposição:



Meia: R$110,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$60,00 VIP)



Inteira: R$160,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$60,00 VIP)



Acesso único com horário flexível em data de preferência de sábados, domingos e feriados e sem fila na entrada da exposição:



Meia: R$130,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$60,00 VIP)



Inteira: R$200,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Bilheteria oficial (antes do início da exposição):



Morumbis (Bilheteria 5, próximo ao portão 15 - Av. Giovanni Gronchi, 1866)



Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h (não funciona em feriados e emendas de feriados).



Importante: adquira seus ingressos na plataforma oficial. A Dançar Marketing e a Eventim não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não oficiais de vendas.

Vendas online: http://www.eventim.com.br/artist/the-messi-experience

Vendas para grupos: grupos@dancarmarketing.com.br