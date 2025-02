Evento da MotoGP reúne pilotos internacionais em Goiânia; veja informações

Um ano antes do MotoGP Grande Pre?mio do Brasil 2026, Goiânia receberá cinco pilotos internacionais das categorias MotoGP, Moto2 e MotoE: Miguel Oliveira, Luca Marini e Franco Morbidelli (MotoGP), além dos brasileiros Diogo Moreira (Moto 2) e Eric Granado (Moto2 e MotoE).

Os pilotos farão manobras em trechos do circuito, incluindo a reta principal. Além disso, haverá um sorteio para o público fazer perguntas e passar por uma sessão de fotos.

Os ingressos gratuitos para o evento serão fornecidos através da inscrição no site moto.gpbrasil.com.br/oretorno, a partir das 11h desta quinta-feira. Cada inscrito receberá um código por e-mail no próximo dia 11 (terça-feira). Neste mesmo e-mail haverá um link para o resgate de dois ingressos. Eles sa?o limitados e sujeitos a? disponibilidade.

Goiânia está confirmada como sede da volta da MotoGP ao Brasil desde o final do ano passado. O contrato com a empresa Dorna, que detém os direitos da categoria, é de cinco anos, renovável após esse período. A última vez que o mundial contou com uma prova no Brasil foi em 2004, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Goiânia recebeu a MotoGP entre 1987 e 1989.

O Mundial de MotoGP 2025 começará no dia 2 de março, na Tailândia, e a segunda etapa será no circuito Termas do Rio Hondo, na Argentina, no dia 16 de março. A ESPN é responsável pela transmissão exclusiva das provas para o Brasil.